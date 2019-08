Las obsesiones de Cristiano

Pasan los años, se intercambian las camisetas, se disputan títulos y Cristiano Ronaldo tiene que seguir dando la nota sobre la suerte de haber explotado como estrella del fútbol en la era de Leo Messi. El portugués vuelve a compararse con el capitán del Barça en el documental The Making Of de la plataforma televisiva DAZN. «Messi es un jugador excelente que será recordado no solo por los Balones de Oro, sino por estar siempre arriba, año tras año, como yo».

«La diferencia conmigo es que yo he jugado en clubs diferentes y también he ganado la Champions League con clubs diferentes. He sido el máximo goleador de la Champions League seis veces seguidas. No hay muchos futbolistas que tengan cinco títulos de Champions y por eso creo que me identifico con esta competición», dice Cristiano, hoy en las filas de la Juventus de Turín.

El astro también habló de su exentrenador. «Zidane me hizo sentir especial. Él no cambió mi forma de jugar. Seguí siendo el mismo jugador. Obviamente, Zidane me ayudó. Le apreciaba mucho como persona y cuando se convirtió en mi entrenador y lo conocí mejor me hice aún más fan de Zidane. Por cómo es, por cómo habla, por cómo dirige al equipo y por cómo me trató».

En cuanto a su estado de forma, Cristiano Ronaldo (34 años) aún se ve en la élite del fútbol. «Cuesta mucho mantener el nivel y seguir en la cima. Este cuerpo atlético y esbelto no cae del cielo. Lo digo en broma, pero es verdad. Tras los trofeos hay mucho trabajo. Trabajo primero para conseguir el premio para el equipo, porque los premios en equipo te llevan a los individuales. Te levantas a diario para entrenar con la meta de conseguir algo, no es solo levantarse para ganar dinero. Dinero no me falta, gracias a Dios. Quiero ganarme un lugar en la historia del fútbol. Ganar cada vez más», concluye el portugués.

En la Juventus va a volver a coincidir con Danilo, al que conoció en el Real Madrid. «Hablé con Cristiano antes de venir, hemos estado bromeando, le dije que quería el número 7, pero que no pude cogerlo porque ya estaba ocupado. Él fue importante para mi decisión, me dijo que la Juventus es un club fantástico y me dio la bienvenida», afirmó Danilo en su presentación. El lateral derecho brasileño llegó a Turín en un truque con el portugués Joao Cancelo. El City pagó además a la Juve 30 millones de euros. «Cristiano me pareció muy motivado, muy satisfecho. Es el primer paso para grandes victorias y para mí fue bonito hablarle. Dijo que la Juventus es una familia, que los miembros del club, los jugadores, son como parte de una familia», explicó Danilo, refiriéndose a la conversación que mantuvo con CR7.