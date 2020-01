Paola Ferrari: «Estar en el Mann Filter es la felicidad»

Regresa una estrella al Mann Filter. Es la paraguaya Paola Ferrari. Es su tercera etapa en el Mann Filter. El equipo aragonés ha cambiado cromos entre dos escoltas. Tras dejar el cuadro aragonés la norteamericana Cierra Dillard, el Filter hizo oficial el regreso de Paola Ferrari a las pocas horas. Ferrari ofreció una rueda de prensa en el Stadium junto a Francho Pérez, el delegado de la sección. La jugadora reflejaba toda la alegría del mundo en el regreso a su segunda casa.

«No creo que haya que explicarlo mucho, pero se me nota la felicidad. Estar en el Mann Filter y en Zaragoza es felicidad y es donde disfruté más los últimos años del baloncesto. Estoy contentísima de estar de vuelta. El club ha puesto mucho empeño en esto y ahora solo hace falta disfrutar». Ferrari afirmó que su primer objetivo es «ir partido a partido, conseguir las nueve victorias que nos den la salvación y soñar en grande», afirmaba la experimentada jugadora.

Ferrari ha estado jugando hasta el pasado mes de diciembre en el Nantes. «En Francia tuve una pequeñas lesiones y mi último partido fue el 20 de diciembre. Como en Francia paran en Navidad me mantuve en forma como pude y ahora tengo que coger un poquito de ritmo con el equipo. He llevado un año bastante duro y las tres semanas de descanso me han venido muy bien para tomar impulso», explica. Con Ferrari el Mann Filter alcanzó las semifinales del playoff. «Estamos a una victoria del playoff y hay que soñar con estar entre las ocho primeras. La Liga está dura, la gente se refuerza, pero nosotras también», indicaba la sudamericana.

La experimentada jugadora de 34 años destaca por su liderazgo y su capacidad de anotación. «Pero me encanta asistir y el equipo busca una fluidez en el juego. La gente de Zaragoza recuerda que cuando jugaba hacíamos un baloncesto chulo y bonito. Estaba todo el campo lleno de gente». Su primer partido en el regreso será el sábado con el IDK Gipuzcoa en San Sebastián. «Es mi exequipo. Es especial para mí y tengo una rivalidad sana con ellos. Quedan tres meses de Liga, la parte más chula de la temporada y pido a la gente venga al pabellón y apoye», indicaba Ferrari.

La jugadora comparó el estilo de la Liga francesa con la española. «Allí el juego es muy físico. Pero si España es campeona del mundo es gracias al estilo y la calidad técnica. A mí me encanta el baloncesto bonito y estoy encantada de volver a España», explica Ferrari, que ha firmado un contrato hasta el final de la temporada. «Pero no me importaría acabar mi carrera deportiva en esta ciudad», confesaba.

Ferrari, que ha estado pendiente de la Liga Endesa, habló de Dillard, la jugadora a la que ha sustituido. «Es una gran jugadora y vi cosas espectaculares de ella. Talento no le falta, pero la adaptación es una cosa importante en el deporte. Trataré de aportar mi granito de arena, quiero ayudar al equipo y disfrutar del básquet», explicaba Ferrari, que afirmó finalmente que «he recibido ofertas de otros equipos interesados en mi. Pero el Mann Filter ha ganado y eso me mola», concluyó la estrella del baloncesto.