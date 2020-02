"Regalamos el partido"

El Casademont se fue pero la Copa continúa para Zaragoza. O, al menos, para los zaragozanos que se desplazaron a animar a su equipo. Los 350 seguidores volvieron a dejarse ver en la jornada de ayer tanto por las calles del centro de Málaga como en el pabellón, dando color rojo a uno de los fondos del Martín Carpena. Es lo que les queda, disfrutar del ambiente del torneo y del resto de partidos después de la decepción del viernes. Los aficionados se lamentaban de la derrota del Casademont y de la oportunidad perdida.

«Es una lástima pero fue un partido igualado y puede pasar.Les faltó un pelín de gasolina, llegaron un poquito justos. El Unicaja también jugaba en casa y tenía más energía», opina Víctor, que está en Málaga con toda la familia, todos abonados del Casademont y habituales del Príncipe Felipe. Los más pequeños tienen claros sus favoritos, Ennis y Justiz. Ahora pretenden disfrutar «del ambiente, de la fan zone. Ya que hemos venido, estamos hasta el lunes», añade Víctor. Y con respecto a lo que queda de torneo, «que no gane el Madrid. Con eso vale», dice riendo.

Carlos y Luis tienen claro que el Casademont cayó víctima de sus propios errores. «Fue un partido duro, difícil y al final nuestros errores nos condenaron. Era un partido que podíamos haber ganado perfectamente. Pero fallamos y es lo que hay», resume Carlos. «Estamos tristes porque hemos tenido una oportunidad muy buena. No nos vamos a ver en otra que juguemos una semifinal de Copa con el Andorra con todos mis respetos porque es un buen equipo, pero se le podía ganar», añade Carlos.

Ahora, como Víctor y familia, les queda disfrutar del ambiente. La calle Larios y alrededores son un hervidero de gente, camisetas de todos los colores, incluso de equipos que no están en la Copa. En ese sentido, los más numerosos son los del Baskonia, que están por todas partes con sus charangas y sus cánticos animando al resto. «Ya que hemos venido, vamos a disfrutar del ambiente y a ver el buen baloncesto que queda», señala Carlos, que va «con cualquiera menos con el Unicaja». Estos aficionados tienen claro que «el ambiente no tiene nada que ver con el fútbol, es muy sano. El Baskonia, para mí, la mejor afición», apunta Carlos.

A ambos les gustaría ver al Casademont en otra Copa, por supuesto, pero tienen los pies en el suelo. «Va a estar complicado repetir. Somos un equipo con poco presupuesto y así es difícil competir», valora Carlos que, no obstante, cree que el equipo de Fisac aún puede hacer algo importante. «En la Champions espero llegar a la Final Four y luego ya veremos. Es otra competición que podemos ganar. Y en Liga con entrar en playoff nos podemos dar por satisfechos. Sería de necios pensar en cotas mayores. Somos el Basket Zaragoza, no el Madrid ni el Barça», concluye.

LUZ Y SONIDO / José Luis y José Manuel también coinciden en que los propios errores condenaron al Casademont en su partido ante el Unicaja. «Regalamos el partido. Los últimos tres minutos si te los pones son todo fallos», señala José Luis. Como el resto, ahora intentarán «dsfrutar del ambiente y a ver si gana el Andorra», dice José Luis. Todos han estado ya por el centro de la ciudad, en la fan zone, y han podido vivir el ambiente de hermandad entre aficiones y destacan la masiva presencia de vitorianos. «Estoy viendo más aficionados del Baskonia que de ningún equipo», asegura José Luis.

Los aficionados zaragozanos protagonizaron una de las imágenes de la jornada del viernes. Al ser uno de los contendientes el equipo local, el pabellón se quedó completamente a oscuras para la presentación de ambos conjuntos y ahí brillaron, literalmente, las casi doscientas bufandas iluminadas con led que comercializa este año el Casademont Zaragoza y que el club regaló a los aficionados que vinieron en el vuelo chárter. Así, a los aragoneses no solo se les escuchó sino que también se les vio. Así seguirá siendo hasta el final, aunque ellos no puedan seguir animando a su equipo.