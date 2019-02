Salma Paralluelo : «Sueño con conquistar el oro en unos Juegos, nada es imposible»

Salma Paralluelo ha sido la gran sensación del pasado fin de semana. La atleta del Alcampo Scorpio 71 causó la admiración general logrando con tan solo 15 años la medalla de bronce en el Campeonato de España absoluto y batiendo la plusmarca nacional sub-18 de los 400 lisos en dos ocasiones, la segunda de ellas con 53.83. La pupila de Félix Laguna competirá dentro de dos fines de semana en los Campeonatos de Europa que se celebran en Glasgow. Un día más tarde de su éxito fue al Ayuntamiento de Zaragoza donde recibió en la Gala del Deporte 2018 un reconocimiento por su título mundial sub-17 con la selección española de fútbol. El acontecimiento giró en torno a la cuatrocentista en una tarde en la que asistió Alberto Contador, un grande con sus cuatro Vueltas, dos Giros y dos Tours.

–¿Ha sido un día muy intenso para usted?

–Hoy he tenido fiesta en el instituto donde estudio. He realizado una excursión de Artes Escénicas cerca del Conservatorio de Zaragoza y toda la gente con la que he ido me ha dado la enhorabuena con lo que conseguí el fin de semana.

–¿Ya ha bajado de la nube tras lo que consiguió el fin de semana pasado?

–Ahora ya he aterrizado y ya tengo los pies sobre el suelo. En Antequera estaba en shock tras el bronce del 400 lisos. Ahora estoy muy contenta y me ha aportado mucha felicidad. El día después lo he disfrutado mucho más.

–¿Qué tal lleva tanto reconocimiento y tantas entrevistas y felicitaciones tras sus éxitos en el fútbol y en el atletismo?

–Lo llevo bastante bien y con toda la normalidad del mundo. Hago todo lo que puedo y atiendo de la mejor manera posible a la gente que me lo pide. La verdad es que lo hago con mucho gusto.

–¿Qué objetivo tenía antes del Campeonato de España absoluto de Antequera?

–Estaba muy contenta con mejorar mi marca lograda en Zaragoza de 55.35 en los 400 lisos. Creía que como mucho podría bajar un segundo. Pero todo fue muy inesperado. Tenía confianza y todo salió muy bien.

–En las semifinales ya fue la primera con récord de España.

—Me planteé alcanzar uno de los dos puestos que daban acceso a la final. Pero no esperaba ser la primera. Estaba mentalizada de seguir a Aauri Lorena Bokesa y al final tuve fuerzas para pasarla, ser la primera de la serie y así tener una mejor calle de cara a la gran final del domingo.

–Después llegó la mejor carrera de su vida.

–Todas la participantes querían luchar por coger en cabeza la calle uno tras la primera vuelta. Entrar en la calle libre lo mejor colocada posible es importante. Cogí con Bokesa la calle libre muy emparejada, pero ella me superó y me tuve que abrir un poco por mi falta de experiencia. Después casi consigo la medalla de plata en los metros finales. Pero aún así estoy muy contenta porque conseguí una marcaza.

–¿Era consciente que había quedado segunda de la final tras ese apretado esprint con Bokesa?

–Tenía claro que había terminado la tercera de la prueba. El resultado final es muy bueno puesto que estas competiciones me sirven para madurar.

–¿Piensa que este invierno puede batir la plusmarca aragonesa en poder de Ester Lahoz?

–La verdad es que creo que puede caer esta marca de 53.33. Me veo con fuerzas para conseguirlo. Creo que en el Campeonato de Europa pude batir esta marca tan exigente.

–Dicen que el 400 lisos es una de las pruebas más exigentes del atletismo. Los últimos cien metros son durísimos. De momento ha disputado cinco carreras con 15 años este invierno.

–Soy consciente que es una prueba muy exigente. Pero en los 100 metros finales no he tenido ese punto de agobio y eso que en la parte final es la que más cuesta. Me extrañó que en la semifinal estaba más cansada que en la final. Tras esta prueba recuperé muy rápido.

–¿A quién dedica su bronce?

–A mi técnico, y sobre todo a mi familia, que son mi mayor apoyo en la vida.

–¿Cuáles son su objetivos en los Campeonatos de Europa que se celebran en dos fines de semana en Glasgow?

–Tenía claro que quería ir. Es una oportunidad muy grande y es una experiencia para disfrutar y aprender. Es mi primera competición internacional y en Escocia hay que darlo todo. No sé si habrá tres rondas, pero el objetivo es mejorar mi marca.

–¿De cara a la pista al aire libre qué prueba quiere preparar?

—Correré algún 400 y algún 200, pero principalmente los 400 vallas. Primero veré cómo va la cosa, pero ya lo tengo hablado con Félix Laguna, mi entrenador.

–¿Está cansada de que le pregunten tanto por cuándo se va a decidir por el fútbol o atletismo?

–De momento estoy en un nivel muy alto en los dos y no quiero forzar la situación. Comprendo, entiendo y no me canso de contestar cuando me preguntan.

–¿Sigue pensando como hace dos años que puede ser campeona olímpica?

–Sigo pensando lo mismo. No hay nada imposible y es el sueño de cualquier atleta.

–La comparan con Allison Felix.

–Es maravilloso, genial e impresionante compararme con la atleta norteamericana.