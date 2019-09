Serena Williams jugará su décima final del Abierto de EEUU

Serena Williams, octava cabeza de serie, venció este jueves en sets corridos por 6-3 y 6-1 a la ucraniana Elina Svitolina, quinta favorita, en las semifinales del Abierto de Estados Unidos y consiguió por décima vez el pase a la gran final de este torneo.

La estadounidense de 37 años, que busca su séptimo titulo en el Abierto de Estados Unidos, y el vigésimo cuarto de Grand Slam, tendrá de rival a la ganadora de la segunda semifinal entre la suiza Belinda Bencic, decimotercera cabeza de serie, y la canadiense Bianca Andreescu, decimoquinta favorita.

Ha sido el sexto partido entre Williams y Svitolina, de 24 años, con ventaja de 5-1 para la exnúmero uno del mundo, y apenas duró una hora y 10 minutos.

Williams, con su tenis poderoso desde el fondo de la pista, estableció siempre el ritmo y aunque decidió seis oportunidades para que Svitolina le rompiese su saque, no lo permitió, y sí lo hizo ella una vez de tres, para en 44 minutos asegurar la primera manga.

