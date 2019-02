El Tecnyconta recibe al Breogán en un duelo directo

El Tecnyconta Zaragoza recibe esta tarde a las 18.00 en el Pabellón Príncipe Felipe al Cafés Candelas Breogán. Un choque fundamental para los pupilos de Porfirio Fisac que quieren sumar la décima victoria de la temporada, segunda consecutiva, ante un rival directo en la lucha por el objetivo principal del equipo aragonés, conseguir el máximo número de victorias posibles para evadir el descenso.

Igualado fue el encuentro de ida en el que los aragoneses salieron victoriosos de Lugo por 82-86 donde destacaron Berhanemeskel con 22 puntos y McCalebb con 21. El base americano salió lesionado de la victoria en la prórroga del Tecnyconta en la pista de Delteco GBC y sufre una rotura de fibras que no le ha permitido entrenar con el grupo durante toda la semana. A pesar de su lesión muscular, Fisac confirmó que McCalebb iba a realizar una prueba en la mañana de hoy para confirmar o no su presencia en el partido de esta tarde. Si el base no consigue estar en la pista, Alocén y Santana se disputarían el puesto en el quinteto inicial. Además, Fran Vázquez está trabajando entre algodones. El pívot gallego fue clave en la última victoria aragonesa pero arrastra molestias en el tendón de Aquiles que le han obligado a bajar la carga en los entrenamientos para llegar bien a este encuentro esencial. Junto a Vázquez, crucial fue la actuación de Okoye, que tras un partido donde no firmó su mejor actuación, anotó 8 puntos de 12 totales en el tiempo extra para decantar la victoria a favor de los aragoneses.

Un cuadro lucense que actualmente marca la permanencia con un bagaje de 6 victorias y 12 derrotas pero que ha sufrido durante toda la temporada unos imprevistos en forma de lesiones. A pesar de todo ello, Breogán ha conseguido una destacable organización táctica y tienen «definido un estilo de baloncesto muy claro» según el preparador aragonés. Natxo Lezcano sigue teniendo problemas de lesiones. El excapitán del Tecnyconta Henk Norel aún no ha podido debutar y la pasada jornada cayó Dragicevic, llegado tras la baja de Jordan. El técnico vasco recupera la veteranía de Ricardo Uriz, aunque aún no está en plenas condiciones.

Tras la derrota frente al Andorra en el Príncipe Felipe, el Tecnyconta debe recuperar la regularidad en sus resultados en un choque en el que el factor cancha se antoja decisivo. Los gallegos, que visitan por primera vez el Príncipe Felipe, bajan mucho su rendimiento fuera de casa donde solo han conseguido una victoria esta temporada. Fisac no quiso hablar de favoritismos en la rueda de prensa previa al partido. «No creo en los favoritismos porque no somos el Madrid ni el Barcelona». Además, los de Fisac deben mejorar en el tiro exterior, solamente tiraron en 24 ocasiones frente a Guipuzkoa, ya que ahora afrontan un partido que se presume muy ajustado debido a que Breogán promedia una anotación de 76,3 puntos frente a los 81,7 del Tecnyconta. «Debemos tener un grado de acierto importante porque ellos van a intentar anular nuestros principios» advirtió el técnico aragonés. El Tecnyconta Zaragoza afronta dos semanas del campeonato cruciales, primero frente al Breogán para después viajar a Badalona para enfrentarse al Joventut, antes del parón de la Liga Endesa debido a la disputa de la Copa del Rey en Madrid, del 14 al 17 de febrero.