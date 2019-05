El Teruel reclama alineación indebida de Abde, del Cornellá

El CD Teruel apura en los despachos sus opciones de permanencia en Segunda División B. El equipo bajoaragonés cayó en su duelo contra el Cornellá el domingo y descendió a Tercera División, pero ayer la entidad emitió un mensaje a través de sus redes sociales en las que informó que había reclamado alineación indebida del conjunto catalán.

«El Club Deportivo Teruel interpone un recurso ante la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) solicitando que se declare alineación indebida por parte de la UE Cornellá en el partido correspondiente a la última jornada de Liga en el grupo III de la Segunda División B», rezaba el texto.

La Jueza Única decidirá hoy sobre el recurso presentado por el Teruel y, en caso de que prospere, se establecerá un resultado de 0-3 a favor del equipo aragonés. Con esos tres puntos, los de Dani Aso conseguirían salir de los puestos de descenso y se produciría un efecto dominó. El Alcoyano pasaría del playout al descenso directo y el Castellón debería disputar la eliminatoria de salvación. Además, el Cornellá se quedaría sin disputar el playoff de ascenso a Segunda División, fase para la que está clasificado tras acabar cuarto.

El conjunto aragonés reclama que Abde (Abdelilah Damar), jugador juvenil que ha disputado la campaña con el equipo de la categoría del Cornellá en División de Honor, no podía jugar al arrastrar una sanción de un partido. De hecho, sí que fue castigado con un encuentro por acumulación de amonestaciones.

Según reza la norma recogida en el Código Disciplinario de la RFEF, «cuando se trate de futbolistas que pudieran ser reglamentariamente alineados en otros equipos de la cadena del principal o en alguno de los equipos de un club patrocinador, el futbolista sancionado no podrá intervenir en ninguno de estos equipos o clubs, hasta que transcurra, en la categoría en la que se cometió dicha infracción, el número de jornadas a que haga méritos la sanción». Pero no había más partidos juveniles, ya que el Cornellá no se clasificó para la Copa de Campeones ni la Copa del Rey. Es decir, que no podría volver a jugar en la presente temporada y cumpliría la sanción el curso que viene.

Pero, prosigue, «la regla contenida en el párrafo anterior no será de aplicación (...) cuando el número de partidos de suspensión que se haya impuesto exceda al número de partidos que resten por disputarse en el Campeonato Nacional de Liga en que se cometa la infracción, en cuyo caso las cumplirá con el equipo por el que esté inscrito».

Tras publicarse los acuerdos del Comité de Competición de la última jornada del grupo III deDivisión de Honor, que fueron adoptados el 10 de abril, el Cornellá de Segunda B jugó su partido ante el Atlético Baleares y Abde no fue convocado. Después ante el Villarreal B jugó los últimos diez minutos, contra el filial del Espanyol se quedó en el banquillo, contra el Ebro disputó el encuentro de principio a fin y frente al Teruel fue titular y cambiado al final.