Vallejo puede ir cedido al Wolverhampton

La operación salida en el Real Madrid vivió ayer un día clave después de que se hiciera oficial la cesión de Dani Ceballos al Arsenal por una temporada, mientras que el exzaragocista Jesús Vallejo está también a un paso de marcharse a la Premier, al Wolverhampton que dirige Nuno. Aun así, lo previsible es que el canterano del conjunto aragonés renueve por una temporada antes de volver a salir cedido, teniendo en cuenta que desde que lo fichó el club blanco en el 2015 ya estuvo a préstamo en la siguiente temporada en el Zaragoza para marcharse después al Eintracht de Frankfurt en la 16-17 y estar las dos últimas temporadas en el Real Madrid, aunque teniendo poca participación por culpa de las lesiones.

«El Real Madrid y el Arsenal han acordado la cesión del jugador Dani Ceballos para la próxima temporada, hasta el 30 de junio de 2020», fue el escueto comunicado del conjunto blanco para anunciar la marcha del futbolista sevillano. Por su parte, el Arsenal anunció la llegada de su nuevo jugador mediante un vídeo, un informe del jugador y una entrevista como nuevo cañonero, además de las declaraciones del que será su nuevo entrenador, el español Unai Emery.

«Estamos muy contentos de que Dani se una a nosotros. Es un jugador muy talentoso y con una gran habilidad técnica, creatividad y precisión», declaró el técnico vasco. Ceballos también se pronunció a través de su cuenta personal de Twitter y vestirá el número 8 en su nuevo club. «La decisión está tomada. Esta temporada seré gunner. Estoy impaciente por empezar. Hola Arsenal. Ya estoy aquí», fueron las primeras palabras del español como nuevo jugador del Arsenal.

El utrerano llegó al Real Madrid en julio de 2017, procedente del Real Betis, firmando por seis temporadas. Sin embargo, dos cursos después se marcha de la entidad madridista por una campaña en busca de minutos.

OPERACIÓN AVANZADA / Mientras, Vallejo, que tenía la intención de seguir, parece ya convencido de que su protagonismo tras el fichaje de Militao va a ser todavía más reducido. Tiene contrato hasta el 2021 en la entidad blanca, pero es factible que lo renueve antes de salir cedido rumbo al Wolverhampton.

Al club blanco le faltan aún varios jugadores por dar salida. No tiene claro su futuro Lucas Vázquez. Algo parecido ocurre con Mariano Díaz y Borja Mayoral. El primero apenas jugó el pasado curso y el segundo regresa de su cesión en el Levante y también cuenta con mucha competencia. Aunque James Rodríguez no está en Montreal, también es un caso a resolver. Hay un claro interés del Nápoles, pero el Real Madrid no quiere vender al colombiano por un precio que no considere acorde a su valor. Y el Atlético está al acecho.