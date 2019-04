Los candidatos aragoneses abren la campaña hablando más de España que de Aragón

La perspectiva de enlazar dos campañas electorales parece que no asusta a los candidatos aragoneses que, no obstante, en el primer día de campaña para las generales del 28 de abril han asumido al dedillo los mensajes de sus jefes nacionales para hablar mucho de España y no tanto de lo que Aragón se juega en estos comicios.

Así, Cataluña, quizá por la cercanía física, se ha asomado a esta campaña el primer día. El PP y Ciudadanos, firmes defensores de la Constitución, han apostado por hablar de la unidad de España en sus primeros mensajes.

El candidato del PP al Congreso por Zaragoza, Eloy Suárez, ha prometido la aplicación "sine die" del artículo 155 de la Constitución hasta que la legalidad se restablezca en Cataluña frente a lo que "está consintiendo" el líder del PSOE, Pedro Sánchez, por el "sillón" de presidente del Gobierno.

Nada de un 155 "leve", sino uno que restablezca el clima de "libertad e igualdad" en Cataluña. Solo el PP, ha abundado, defiende la unidad de España.

En el acto de campaña del PP, esta vez de boca del presidente del partido, en Aragón, Luis María Beamonte, se han oído críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por actuar con "complicidad" con los independentistas que intentan aprovechar el estado autonómico para "poner fronteras".

Por la tarde, le ha replicado al PP en Zaragoza la número dos del PSOE al Congreso por Madrid y vicepresidenta de España, Carmen Calvo, quien ha asegurado que quien ha garantizado la unidad del país ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez en un mandato el que el "independentismo no ha cruzado ninguna línea", frente al referéndum ilegal, ha dicho, celebrado durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Calvo ha defendido la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos diez meses para pedir el voto, frente a aquellos que convierten la "política en un lodazal" y ha asegurado que la labor del Ejecutivo del que forma parte ha sido "contra todo pronóstico" en una legislatura en la que ha dicho que el Gobierno ha hablado con todos los grupos parlamentarios y ha conseguido que respaldaran sus propuestas.

El argumento de Ciudadanos en este primer día de campaña era la educación, pero pronto el candidato por Zaragoza, Rodrigo Gómez, le ha dado la vuelta a la tortilla para referirse a la necesidad de acabar con el "adoctrinamiento" en las escuelas catalanas que, ha asegurado, afecta "mucho" a Aragón porque tergiversa la historia hablando de "una corona catalanoaragonesa que no existió".

Gómez ha reiterado la propuesta que realizó recientemente el presidente de su partido, Albert Rivera, de instaurar una asignatura de Constitución y ha prometido libros de texto gratis para todo el alumnado y así evitar un coste a las familias cada año de más de 100 euros por hijo, según sus cálculos.

El candidato de Unidas Podemos al Congreso por Zaragoza, Pablo Echenique, ha abierto la campaña electoral en un pequeño pueblo de la "España vaciada" zaragozano, Aladrén, para reivindicar servicios para el medio rural en aplicación de la Constitución. Se ha referido al 155, pero por eliminación, ya que su mensaje, he dicho, se basa en el resto de artículos, no solo en el que posibilita limitar la autonomía de las comunidades.

Ha subrayado que Unidas Podemos se presenta a las elecciones con un programa electoral con medidas "valientes" para proteger y recuperar la "España vaciada" para que quien quiera vivir en su pueblo pueda hacerlo.

Para Echenique, explicar en la campaña los artículos de la Constitución que están pensados para proteger a la gente, también en el medio rural, es "un debate fundamental", ya que para Unidas Podemos hay una forma de desigualdad económica que tiene que ver con vivir en la gran ciudad o en pequeños pueblos que hay que combatir.

En un ámbito más autonómico, los candidatos del PSOE a las Cortes Generales por Zaragoza han sellado su Compromiso por la Provincia, un documento de diez puntos "por y para" los zaragozanos en el que destacan su oposición "rotunda" al trasvase del Ebro, defienden la autonomía local con financiación necesaria y el autogobierno.

El documento recoge también que Zaragoza capital sea el "motor de la provincia" y desempeñe un papel "propio de la quinta ciudad de España", según ha detallado la candidata al Congreso, Susana Sumelzo, y la "imprescindible" inversión en las red de carreteras del Estado.

También se comprometen los candidatos a apoyar el desarrollo rural, la unidad de cuenca de los ríos y las obras de regulación como Mularroya, además de seguir desarrollando los planes de regadío.