El camino hacia el conocimiento según Giordano Bruno

Giordano Bruno fue toda su vida un personaje incómodo, tanto física como intelectualmente. Viajero impenitente, seguramente más de lo que él mismo hubiera deseado, no encontró acomodo en ningún lugar; pero es que su pensamiento es lo mismo, y no puede encajarse en ningún marco de los que estaban determinados en la Italia del siglo XVI en que vivió. Como religioso dominico sus ideas estaban muy lejanas de la doctrina católica, y como filósofo tampoco tiene fácil acomodo, ya que su cosmología enmendaba e iba más allá de los grandes puntales del pensamiento clásico. No es extraño que su figura atraiga por lo que tiene de símbolo de alguien que lucha --y muere-- por unas ideas; tampoco lo es que su concepción del mundo sea tan sugerentemente moderna y a la vez tan enraizada en los saberes más antiguos.

Libros del Innombrable ha recogido parte de la extensa obra de Giordano Bruno, con la inestimable colaboración de Ignacio Gómez de Liaño como editor, en un volumen cuyo título reúne tres conceptos que sirven para adentrarse en la visión del autor italiano: Mundo, Magia, Memoria, cuya coincidencia en las iniciales seguramente no pueda ser casual para marcar el esforzado camino que Giordano Bruno emprende hacia la sabiduría y el conocimiento, repleto de revelaciones, desarrollos mentales, inspiraciones e iluminaciones.

La primera etapa está dedicada a exponer la concepción que Bruno tenía del mundo, o por hacerlo más extensible, del universo, que para el autor es uno e infinito, como lo es el Dios de quien es reflejo, además del escenario para que la materia se presente en todas sus formas. Al mago --y a la magia-- es a quien corresponde hallar los vínculos que existen, a veces de manera evidente pero muchas otras escondidos, en ese mundo repleto de posibilidades. Y una de las herramientas en las que Giordano Bruno más confía para ello es la memoria, de manera que ejercitándola y estableciendo técnicas para fortalecerla es como se puede alcanzar de manera más recta el conocimiento.

'GIORDANO BRUNO'

Mundo, Magia, Memoria

Libros del Innombrable

457 páginas