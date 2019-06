Cine y música en las Noches de verano del CaixaForum

Un año más, las noches de los jueves de verano en el CaixaForum estarán dedicadas a la cultura. El centro cultural se llenará de propuestas musicales de un diverso abanico de géneros y estilos: música clásica, jazz, blues y músicas del mundo. El 20 de junio se iniciarán los conciertos con Janoska Ensemble y, posteriormente, actuarán Ranky Tanky (4 de julio) y Lucibela (11 de julio).

Con el objetivo, además, de iniciar un proyecto pedagógico y musical para dar voz a jóvenes cantantes y amantes de la música, por primera vez en CaixaForum Zaragoza se celebrará el Musical Participativo el 27 de junio. Un nuevo formato de concierto en el que se da la oportunidad a cantantes no profesionales de interpretar algunas de las canciones de Broadway más emblemáticas del siglo XX.

Más allá de la música, durante las Noches de verano se podrá disfrutar de la particular visión que ofrecerá el bailarín Toni Jodar de la exposición Poéticas de la Emoción, en el rompedor formato Esto no es una visita el 11 y el 18 de julio. El arte y la cultura urbana también tendrá su particular espacio con la noche Art in Motion, en que, el 20 de julio, la pareja artística Pichi & Avo realizarán una acción de pintura mural en directo acompañados por los beats del productor y disc jockey zaragozano Alma de nómada que animarán el ambiente.

AL AIRE LIBRE / Las Noches de verano también son sinónimo de cine al aire libre; en este caso en el exterior del centro cultural se proyectará un ciclo con películas reconocidas por la crítica y el público y que harán viajar a los espectadores por distintas culturas sin salir de la sala de cine. Se podrán ver Un asunto de familia (18 de julio), Invitación de boda (25 de julio), Campeones (1 de agosto), Siempre juntos (8 de agosto) y La estación de las mujeres (15 de agosto). La oferta se completará el 27 de junio con una visita muy especial al edificio para conocer su cara oculta.