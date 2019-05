Una ciudad en danza

Hacer ciudad desde la convivencia y la creativida tratando de hacer una Zaragoza más bailable y cariñosa. Con esas intenciones, que no son otras que las señas de identidad que han recorrido todo el festival, Trayectos afronta su decimosexta edición en la que reivindicará «una mirada más humana al Mediterráneo». Así lo anunciaron ayer la directora de Trayectos, Nati Buil; la vicealcaldesa de Zaragoza, Luisa Broto; y el director general de Cultural de Ayuntamiento de Zaragoza, Saúl Esclarín, que desvelaron que la cita se celebrará del 27 al 30 de junio.

El plato fuerte llegará precisamente el último día del festival cuando se estrene (en su primera actuación de su gira internacional) el proyecto Sedimenti, coproducido por Trayectos, Italia y Líbano que parte de la premisa de «hacer un trabajo colectivo sobre las relaciones entre la humanidad y el medio ambiente en el Mediterráneo, más allá de las tragedias que nos llegan de allí a diario».

DE LO LOCAL A LO INTERNACIONAL

Pero para llegar a ese último día de festival, Zaragoza habrá podido disfrutar desde el 27 de 18 espectáculos diferentes que abordan la vertiente local, nacional e internacional. De hecho, por la plaza San Bruno, plaza del Pilar, Etopia, Paraninfo, el centro social Luis Buñuel o el propio parque Labordeta (donde se verá Sedimenti) se podrá contemplar el trabajo de compañías procedentes de países tan dispares como México (Pájaro Mosca), Eslovenia (Fabio Liberti), Costa Rica (Lina Yirí & Camilo Ragueyra) y China (Zhiren Dance Company) y de comunidades como Baleares (UnaiUna), Comunidad Valenciana (Taiat Dansa), Andalucía (Marcat Dance y Ana Borrosa), Cataluña (Ana Borrosa y Brodas Bros), Madrid (Nowhere Theatre), Castilla-La Mancha (Antes Collado) y País Vasco (Kukai Dantza) sin olvidarse de la presencia local encabezada por Peace & Mind, Dynamiqa y Sweet Chilli Company.

Pero Trayectos, «un proyecto de danza comunitaria», reivindicó su directora, va más allá que los espectáculos con los que va a poder disfrutar la gente. Y uno de esos momentos se vivirán en el centro social Luis Buñuel el sábado, 29 de junio, con la celebración de la verbena, «un momento para encontrarse y compartir el bocadillo, la bebida y el cuerpo a través del baile», indicó Nati Buil. Además, este año se volverán a celebrar los Trayectos Bici, «que le dará brillo a las piezas» mientras que la primera jornada (27 de junio) se dedicará al Laboratorio de danza y nuevos medios en Etopia: «Es apostar por la experimentación y en esta tercera edición hemos juntado a creadoras escénicas con estudiantes de filosofía, estudiantes de ingeniería electrónica y músicos para que creen y a ver hacia dónde va la evolución», señaló Buil.

Además, el viernes 28 de junio, en colaboración con la Academia de las Artes Escénicas, se presentará el libro Historia de la danza contemporánea en España. Volumen I en el Paraninfo. «Una obra que aborda el género desde el final de la dictadura hasta 1992 y cuya parte aragonesa nos encargaron a Trayectos», explicó la directora de la cita aragonesa.

ENTENDER LA CIUDAD

Para Saúl Esclarín, «el festival es parte fundamental de la cultura porque yo no entiendo Zaragoza sin Trayectos. Con él, se hace realidad la accesibilidad universal a la cultura ya que no olvidemos que todas las actuaciones son de acceso libre». En ese sentido, Luisa Broto reivindicó que con Trayectos «se saca la danza al espacio público y lugares no convencionales».

«La programación no parte de un capricho sino de un trabajo en red con mucha gente detrás. La cultura forma parte de la vida de las personas y Trayectos es nuestra forma de formar parte de Zaragoza», concluyó Nati Buil, que explicó que las bolsas del festival que se venden forman parte de un proyecto de empleo femenino con Ayuda en acción.