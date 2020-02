La cultura europea se reivindica con los Premios Cálamo

«A los lectores de Cálamo les gusta apostar por los valores y todo lo positivo que tiene la literatura europea. Y esta es una buena ocasión para reivindicarlo», explicó Paco Goyanes, responsable de la Librería Cálamo, ayer, en la previa a la entrega de premios de la XIX edición de sus premios.

La gala de entrega ha tenido lugar el viernes por la noche en el Edificio de la Caja Rural de Aragón y estuvo presentada por los actores Javier y Mariano Anós, que conversaron con los autores premiados. El Premio Cálamo 2019 Extraordinario, que se entrega a una obra o autor de singular relevancia, ha recaído este año sobre Theodor Kallifatides. Lo avala una trayectoria en la que ha publicado cerca de cuarenta libros de ficción, ensayo y poesía, el último de ellos Otra vida por vivir, traducido por Selma Ancira. «Su obra nos conmueve, porque da la sensación de hablar de los problemas de su vida cotidiana», dijo de él Goyanes.

Theodor Kallifatides fue premiado por toda su trayectoria, aunque opinó sobre su último libro. Un libro que, desde su punto de vista, «trata sobre el envejecimiento. A mi edad me siento un poco incapacitado en general. Lo más importante para mí es mi lengua y después de tantos años viviendo en Suecia, la lengua griega no la considero la mía. Yo por amor a mis hijos no les eduqué según la cultura griega, sabía que tendrían que vivir en Suecia, hablar sueco, estudiar en este país y que seguramente saldrían con chicos o chicas de allí. Tenía que educarles en la cultura sueca», aseguró. Al mismo tiempo, el escritor nacido en Grecia reconoció sentirse «castrado» en muchas facetas de su vida diaria: «Me siento alejado de la lengua, de mi vida, de mi persona y de la que es mi patria», explicó.

Por su parte, el galardonado con el premio al Libro del año es elegido mediante votación por los lectores, a partir de unos títulos seleccionados previamente por la librería. En esta ocasión, el Premio Cálamo Libro del Año 2019 fue para Tatiana Tibuleac por El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, un libro que, según el responsable de Cálamo, no «solo emociona, desde el principio conmueve y atrapa».

En este sentido, la autora detalló cuáles eran los temas que había querido desgranar en su obra. Para ello, incidió en las diferencias que era posible encontrar entre su primer libro y este: «Mi intención con el primer libro era escapar del lugar en el que había nacido, pero en el segundo, la lengua se convirtió en un personaje más. Cuando comencé a vivir lejos de casa me empecé a plantear cuestiones como quién soy y qué es lo que quiero transmitir a mis hijos, de modo que se podría decir que he vuelto al problema inicial de la identidad». Sin embargo, aseveró que no era un libro sobre la identidad, sino que trataba sobre temas muy variados: «Es un libro sobre todo lo que se nos olvida hacer cuando tenemos tiempo, por eso creo que cada uno encuentra los temas que quiere encontrar», expresó la autora.

DESDE OTRA PERSPECTIVA / Por otra parte, el Premio Cálamo Otra mirada se otorga a una obra que, en su opinión, merece ser más conocida. La catalana Irene Solà recibió el galardón en esta edición por Canto yo y la montaña baila. Ambientado en el Pirineo catalán, entre Camprodón y Prats de Molló, es un libro que a partir de historias sencillas y particulares, cambiará la forma de pasear y mirar el paisaje. «Mi idea premisa era coger un trozo del mundo y mirarlo desde todas las miradas posibles, como un conjunto en el que se habían ido acumulando sedimentos. Todo surgió porque quería contar la muerte de una persona desde la perspectiva de una nube o de un rayo. Me lo pasé tan bien escribiendo esta parte de la historia que pensé en este libro como una manera de meterme donde quisiera o donde me diera la gana», contó la autora.

Por otra parte, Solà destacó como, pese a que el libro había sido escrito en catalán, uno de sus personajes hablaba español. «Me di cuenta de que cada lengua es una forma de estructurar el lenguaje para comunicar ideas. Me apetecía que un personaje hablase otra lengua, con otros colores y otros gustos», concluyó.