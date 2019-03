«El humor hoy no tiene límites, solo contextos»

Florentino Fernández tiene claro que el sentido del humor tiene sus momentos: «No es que se esté menospreciando en la actualidad pero creo que tenemos muchas cosas en las que pensar que si encima nos vienen con un chistecito como que nos tocan los cojones. Está muy bien el chiste pero no es el momento». Una reflexión que al humorista le lleva inevitablemente a uno de los temas de la actualidad, los límites del humor: «No me gusta hablar de límites del humor, el problema son los contextos porque hoy el humor no tiene límite ninguno, solo es el contexto», señala el cómico madrileño y prosigue: «No puedes hacer un chiste en un momento dado a una hora determinada con un grupo de gente determinado porque no te va a funcionar y, sin embargo, el mismo chiste, dos horas más tarde, es un éxito».

Florentino Fernández se sube hoy al escenario de la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza en una doble sesión (18.30 y 21.30 horas) junto a José Mota y Santiago Segura para poner en escena su espectáculo conjunto El sentido del humor. Dos tontos y yo. «El espectáculo se llama así y ya sabes quién soy yo y quiénes son los otros», bromea Fernández: «Es la ventaja que tiene este título, que Santiago en otra entrevista dirá lo mismo y José igual pero en este caso es cierto, el más espabilado soy yo, ellos son los dos tontos... No lo había pensado pero casi podríamos hacer una entrevista modelo para todos».

UN SUEÑO HECHO REALIDAD / «Es un proyecto que llevábamos años persiguiendo, jugábamos con ese sueño, siempre que nos veíamos en una cena o en un estreno lo decíamos y, de repente llegó el momento, les dije a estos hace un año, ‘oye por qué no nos juntamos y lo preparamos para lanzarlo en septiembre u octubre. Vamos a sentarnos a escribir y a ver qué sale’. Y así fue, nos sentamos, empezamos a dibujar a tres cómicos que la vida la viven con humor y les apasiona, cogimos esa percha y lo lanzamos».

¿Cómo es el espectáculo? «Por primera vez no queremos ser humoristas, simplemente queremos ser unos estudiosos del humor. Lo que hacemos es ir desgranando, planteándonos una serie de preguntas al principio, por ejemplo, que si realmente el humor alarga la vida, para qué nos sirve y a todo eso le vamos intentado dar respuesta desgranando los diferentes tipos de humor que existen, por qué nos reímos, de qué nos reímos y, sobre todo, si realmente el sentido del humor nos ayuda a vivir mejor», explica Fernández que se detiene también en el desarrollo de El sentido del humor. Dos tontos y yo: «Dentro de eso vamos haciendo una puesta en escena, estamos los tres, luego uno, sale otro, luego los dos, José hace un sketch más de mímica... Es una hora y media hablando de la vida y del humor y la risa, de lo importante que es reírnos y no tener en cuenta que la risa no es algo dañino, sino que realmente en sí es algo malvada porque uno se ríe siempre de lo malo, de lo que le pasa al de al lado pero nunca te gusta que se rían de ti».

Algo que hace volver al debate de la conveniencia del humor: «Lo del contexto te lo va enseñando más que la experiencia profesional la de la vida porque a mí me ha pasado. Evidentemente, no gasto el mismo humor cuando estoy con mis padres y mis tíos un fin de semana que cuando estoy con mis amigos por la noche. Es algo de sentido común también».

Todavía quedan entradas para las dos funciones del espectáculo y se pueden comprar en las taquillas del propio Auditorio o en los cajeros y la web de Ibercaja a un precio que oscila entre 28 y 36 euros. «No nos podemos quejar de cómo nos está yendo el espectáculo. Estamos actuando en auditorios de toda España de 1.000 a 1.500 personas dos sesiones al día e incluso en algunas ciudades repetimos como es el caso de Zaragoza (donde ya estuvieron en las pasadas Fiestas del Pilar)», concluye Florentino Fernández.