Jordi Savall y Esther Ciudad, en el Camino de Santiago

El Festival Internacional Camino de Santiago, que organiza la Diputación Provincial de Huesca, va cerrando su programación y confirmando nombres de la talla de Jordi Savall, Esther Ciudad o Euskal Barrokensemble, además de presentar su cartel anunciador, que ha sido realizado por la conocida artista Ouka Leele.

La cita, que llega a su XVIII edición y se celebrará del 30 de julio al 31 de agosto, mantiene la programación central en Jaca, Santa Cruz de la Serós, Berdún, Hecho, Siresa y Santa Cilia (localidades todas ellas del Camino de Santiago Francés, patrimonio de la Humanidad), y además, en esta edición, el festival amplía su radio de conciertos, con localidades del Camino Catalán por San Juan de la Peña, otra de las antiguas rutas jacobeas. Este trayecto entra en Aragón por Tamarite de Litera y pasa bajo el elevado castillo de Monzón buscando la ruta del Camino Francés. En su recorrido pasa por Huesca, Bolea, Loarre y San Juan de la Peña. De momento Monzón y Huesca son los nuevos escenarios que ya tienen actuación prevista de este tramo del camino.

LOS PRIMEROS NOMBRES / El festival, que este año dedica un apartado a la conmemoración del 500º aniversario de la primera vuelta al mundo (Magallanes/Elcano), bajo el tema El camino a la primera globalización, ha adelantado ya los primeros nombres. Entre los grupos más destacados está la presencia, el 13 de agosto, en el Palacio de Congresos de Jaca, de Jordi Savall, Hespèrion XXI y Tembembe Ensamble Continuo, que ofrecerán el programa Folías Antiguas & Criollas: De la Antigua Hesperia al Nuevo Mundo, un recorrido por la música barroca española y mexicana, y la de las culturas huasteca y jarocha. Las entradas estarán disponibles desde la web oficial www.festivalcaminosantiago.com a partir del lunes ,10 de junio.

El 31 de julio, el Auditorio San Francisco de Monzón acogerá el espectáculo Broukar. Compuesto por siete artistas, entre ellos dos derviches giróvagos, el grupo interpretará música tradicional árabe —canto e instrumental—, con temas seculares y religiosos.

El 3 de agosto, en el salón Tanto Monta del antiguo Palacio Episcopal de Huesca, la Euskal Barrokensemble dirigida por Enrike Solinís compartirá su programa The First Voyage Round The World Juan Sebastian Elkano 500th Anniversary, polifonía, música antigua con sus conexiones con las músicas tradicionales de la época, de Indonesia y América.

El 5 de agosto en la catedral de Jaca, Esther Ciudad dará a luz un encargo del festival, un concierto de órgano y percusión junto al ensemble Neopercusión, dirigido por Juanjo Guillem, donde interactuarán las músicas de órgano de la época, ecos de las diferentes regiones en las que Magallanes y Elcano exploraron durante su expedición. Para estos tres conciertos y los del resto de la cita, las invitaciones estarán disponibles a partir del día 2 de julio, en la web del certamen y en el Palacio de Congresos de Jaca.

el cartel / Además, el festival incluye otro tipo de actividades más allá de la música antigua, como danza, cine, exposiciones y el Mercado Medieval de las Tres Culturas, que se celebrará del 27 al 29 de agosto en el Casco Histórico de Jaca, y antes, el 24 y 25, el Festival Teatro de Calle en Berdún.

En cuanto al cartel, este año lo fima la artista Ouka Leele, que además realizará una acción perfomance, sesión fotográfica que tendrá lugar en Jaca el 18 de agosto. En palabras de la reconocida autora, la imagen representa «la concha del peregrino como una vela al viento sobre el mar, y su sombra haciendo de barco». Otorgado por la Asociación Europea de Festivales (ETP), hace unas semanas el certamen fue reconocido con el sello Effe Label, sinónimo de calidad artística que reconoce a los mejores eventos de este tipo en el continente.