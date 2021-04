Kase.O publica su segundo divertimento el viernes

Casi por sorpresa, el último día del 2020, Kase.O lanzó el germen de su nuevo proyecto, Divertimentos, con la publicación de sus dos primeras canciones, con sus correspondientes vídeos, a través de las plataformas digitales. Entonces fueron El gordo que la pisa bien y Tiranosaurius Rex y ya anunció que la idea era publicar dos temas nuevos trimestralmente. Así las cosas, la espera para el segundo volumen de estos divertimentos ha concluido ya que será el viernes cuando el MC zaragozano lance dos más, Ringui dingui y Bécquer.

Este segundo volumen surge de la convivencia (para cada uno de estos lanzamientos Kase.O va a trabajar con artistas diferentes) con el grupo sevillano SFDK en su estudio La factoría creativa. Se trata de dos canciones que cuentan con la producción musical de Acción Sánchez y las colaboraciones de Zatu en Ringui dingui y el estremecedor violín de Ara Malikian en Bécquer. O lo que es lo mismo, como dice la promoción de estos lanzamientos: «Dos raras creaciones con esencia sevillana, cuidada producción y que irán acompañadas de un videoclip realizado por la productora sevillana Crío Crea y un vídeo ejecutado por el artista navarro Kote (Berberecho Producciones)».

Con estos Divertimentos, Kase.O da un paso más en su relación con la industria tratando de adaptarse a los nuevos tiempos tal y como explicó él mismo en una entrevista a este diario: «Va en contra de la tradición y yo tenía mucho miedo a salir de ella. Como soy un dinosaurio, mi rollo es sacar un disco cada 5 años o cuando haga falta y hacer mi gira, lo que me ha ido bien no tocarlo. Ahora la dinámica es otra, los chavales sacan single tras single, no encuentras un cedé suyo en la tienda pero tienen seguidores para parar un tren. Observando esta tendencia no te da miedo adoptar este modelo porque no estás inventando nada así que de un día para otro cambié esa filosofía. Y, por otro lado, también me apetece tener todo el año feedback, sacar cada tres meses un par de canciones porque el público te retroalimenta y esa necesidad de estar en el candelabro ha ganado».

El rapero aragonés, a pesar de la pandemia no para, y si hace unos días anunció una minigira por el décimo aniversario de su proyecto Jazz Magnetism, ahora está de vuelta con dos nuevos temas.