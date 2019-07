Ludmila Mercerón se trae dos premios de Nueva York

La cantante cubana residente en Zaragoza Ludmila Mercerón se trajo de Nueva York la pasada semana dos de galardones de los prestigiosos premios Independent Music Awars. Un logro que, a pesar de su importancia, apenas ha tenido repercusión en el ámbito de la capital aragonesa, en la que desarrolla su carrera profesional. Más cuando los trabajos premiados han contado con producciones de la capital aragonesa e incluso de los estudios municipales.

La gala de entrega de los galardones, precedida de una selección previa, tuvo lugar los días 21 y 22 de junio en la ciudad norteamericana. El productor de Ludmila, Ronald Mente Miyares, había presentado tres trabajos de la cantante a los premios: A Mejor EP, La Pastelera del Tívoli de Ludmila Mercerón & Guitarras y Trovadores (RMMProductions), un disco al estilo de la vieja trova santiaguera con composiciones propias. Se grabó en Santiago de Cuba y luego se mezcló y masterizo en los Estudios Kiko’s de Zaragoza.

También entró en concurso a Mejor Producción Musical La Pastelera del Tívoli por el trabajo de Ronald Mente Miyares y el zaragozano Richi Martínez.

Y por último, en la sección de Mejor vídeo clip de acción social compitió No Hay perdón del cedé Déjala correr (Delicias Discograficas, Ayuntamiento de Zaragoza), «un guaguanco contra el maltrato en el que participaron 17 mujeres de diferentes países que quisieron apoyar mi canto contra la violencia y sugerir, con la conga del final, una manera de luchar», apunta Ludmila Mercerón.

Finalmente el equipo de Ludmila regreso a Zaragoza con el Premio a Mejor Producción Musical a Ronald Mente Miyares y Richi Martínez por La Pastelera del Tívoli y el Premio del publico al vídeo clip de acción social No hay perdón.

Dos galardones que colocan a la cantante cubano-aragonesa en la órbita de la música internacional y puede suponer un claro impulso a su carrera, más cuando en la jornada previa, en la que el jurado debía valorar las propuestas, fue la única que interpretó sus temas en directo, mientras que el resto de los participantes aportaron grabaciones. «Mi objetivo es abrirmemercado en Estados Unidos», dice la cantante. «Aquí en Zaragoza –continúa– tengo un nombre, pero sobre todo me he convertido en una cantante de acompañamiento, he participado en proyectos con Gabriel Sopeña, Amaral, Bunbury o Carbonell, pero me cuesta dar a conocer mi música que se centra sobre todo en el son cubano», cuenta Ludmila. oriunda descendiente de una dinastía de grandes músicos cubanos y que reside en Zaragoza, ciudad de cuyas fiestas fue pregonera junto a otras seis mujeres en el 2018.