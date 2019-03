Marco: «Admitimos el error, pero no nos fusiléis por eso»

AJesús Marco, presidente de la Academia del Cine Aragonés (ACA), le molestó la reacción de Ignacio Estaregui y su petición de dimisión de la junta directiva de la ACA –o él la dejaría– tras darse a conocer un fallo en la ponderación de los votos del jurado y los académicos que dio como resultado que hubiera un cambio de nominados a los premios Simón, que se entregarán el 29 de marzo. El director de Miau perdió dos candidaturas.

«Admitimos el error pero no nos fusiléis por eso, que en esta vida todos metemos la pata... si lo hubiéramos hecho queriendo o lo hubiéramos ocultado... pero no nos dimos cuenta nadie de esa metedura de pata», reconoció ayer en referencia a todos los que se hayan sentido molestos por este hecho. Entiende que «el fallo es grave porque das ilusiones a la gente y luego se las quitas» pero «se está aprovechando de un error que le puede pasar a cualquiera». Solo una persona de todos a los que se les mandó los resultados se dio cuenta del fallo.

Una vez reconocido se barajaron varias posibilidades, incluso la de añadir a nuevos nominados pero «es una barbaridad y no es justo. Si por votaciones no te corresponde estar nominado, pues no te corresponde».

Respecto a las votaciones, Jesús Marco precisó que «todas las decisiones que se toman en la Academia se hacen por votación». Hace dos años se debatió y «se decidió que en la primera ronda hubiera un jurado» porque antes «muchos de los trabajos se votaban por amiguismo». En este sentido, señaló que el «señor Estaregui, lo primero que tendría que hacer es asistir a las asambleas, que no asiste a ninguna» y si hay miembros que quieren cambiar algo «que vengan a las asambleas, lo propongan y se debatirá», señaló el presidente de la ACA.

FIESTA DE PERJUDICADOS / Mañana se celebrará la fiesta de los nominados y Marco espera que no solo estos acudan sino que también lo hagan «los perjudicados, porque estará dedicado a ellos», tal y como les aseguró a todos cuando les llamó para contarles el cambio de candidaturas. A los que habían ganado nominaciones no les llamó «porque esos se habían alegrado. Me centré en los perjudicados», dijo. «Yo sé la frustración que puede causar, me pongo en su pellejo», señaló. Por eso «hemos querido darle un valor al estar nominado, pero ya es de alabar el haber presentado un trabajo».

Será quizá el momento de limar asperezas con Estaregui y con el resto de nominados. «Yo daré la bienvenida y mi obligación es pedir disculpas a todos, explicar lo que ha pasado y dedicar esa fiesta a los que han sido perjudicados».