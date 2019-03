Más de 70 músicos de Binéfar vuelven a hacerse oír

Más de 70 músicos de Binéfar –entre grupos y disc jockeys locales– muchos de los cuales ya no están en activo volverán a reunirse los próximos 5 y 6 de abril en La Algodonera de la localidad aragonesa gracias el Festival Alternativo Trapos 2019 (FAT), un certamen bienal que cumple su quinta edición.

Los grupos que componen el cartel de FAT 2019 son Bilac, Dj, Mongolo, Bourbons, Sprinters and Ricard Country, Agárrate Ke Viene Kurva, Acria, The Tobogans, Verbo y Anómales, que actuarán el viernes 5 de abril, sesión que completará Party 90: Seancortex & Chinomu y Manchester Dj´s. El sábado 6 de abril, la jornada musical empezará con un vermú musical con JJ y Pecosil (DiMarco), para seguir a las 14.30 horas con un encuentro en el Novo, donde arrancará un pasacalle con la batucada Ritmaos hasta el Recinto Ferial. La apertura de puertas será con Staycool y Vitol, para seguir con Modus Ponens, Bienvenido Feo, Juan Vida, Freedom, Sur la Lune, Mercado, 3 Proscritos y 1 Rocker, The Wilbury´s (Víctimas & Friends), Némesis, The End, Distopía y Rabia contra los Dj´s. La entrada para todos los conciertos es gratuita.

Este festival, organizado por el Ayuntamiento de Binéfar, a través de la concejalía de Cultura, y la asociación Trapos se presentó ayer en la localidad. El acto sirvió también para rendir homenaje a Ideal jazz, formado por Pilar y Jesús Liesa, Ignacio Cardil, Pepe Combau, José Gracia, José maría Murillo, José Mauri, Joaquín El Espartero, Antonio Vidal, Antonio Meler, Francisco Amorós, Salvador Murillo y José Cardil, que recogió el trofeo conmemorativo. El galardón quiere reconocer a estos músicos de mediados del pasado siglo que amenizaron las veladas del salón Palermo en Binéfar. El otro homenajeado, a título póstumo, fue José María Romeu, músico y cantante, componente de diversas agrupaciones musicales, entre ellas Estrellas Negras.

José Gallart, en nombre de Trapos, aseguró que los músicos «son el corazón del FAT». En representación de los intérpretes, José Antonio Luna, reconoció que esta reunión servirá para «recuperar lazos entre amigos». El concejal de Cultura, Juan Carlos García, animó a incorporar nuevas expresiones musicales o a hacer un hueco para los más pequeños en este peculiar festival.