La música une Aragón y Aquitania

Desde hace siglos para los habitantes del norte de Aragón resultó más sencillo comunicarse con el sur de Francia que con el resto de la comunidad. Fruto de esa comunicación continua, ambas regiones se enriquecieron en distintos planos, con un especial énfasis en el cultural y el musical: «El intercambio en la montaña se ha movido a partir de la música con los instrumentos y las melodías, y era habitual que se compartieran espacios de fiestas. Aunque somos muy diferentes ha habido una comunicación permanente y las melodías se han enriquecido continuamente», ha explicado este jueves María José Menal, integrante del dúo musical La Chaminera.

Este grupo es solo uno de los participantes de Focus Musical Aragón-Nueva Aquitania, un proyecto que aúna la cultura de ambos territorios, por el que La Chaminera y Joaquín Pardinilla Sexteto actuarán en 5 de diciembre en Cenon (Burdeos), mientras que Las hermanas Caronni lo harán el 30 de octubre en el Teatro de la Estación; y Atrisma Trío, el 9 de noviembre en el Centro Joaquín Roncal.

«Nuestro interés son las músicas populares en Aragón pero no desde una perspectiva cerrada, desde el primer momento cuando uno saca la cabeza de su terreno se da cuenta de que compartimos muchas cosas. Para nosotros es divertido, es muy interesante comprobar que compartimos repertorios y nos reímos mucho cuando encontramos variedades más allá de Aragón. Al fin y al cabo el mundo es redondo y de eso es de lo que se trata: compartir músicas, pequeñas historias con los músicos, y disfrutar de nosotros, de nuestros vecinos y del mundo en general», ha afirmado Menal en la presentación de la iniciativa. Junto a ella han estado presentes Joaquín Pardinilla y José Luis Seguer Fletes, de Joaquín Pardinilla Sexteto; Laure Vazquez, directora del Instituto Francés de Zaragoza; Blanca Carvajal, responsable del programa de actividades culturales de Fundación CAI; y Raffaella Ciuffreda, del Teatro de la Estación.

COMPARTIR VISIONES / Joaquín Pardinilla ha incidido en la misma idea que Menal cuando destacó su ilusión por compartir su visión de las culturas aragonesa y francesa: «Nosotros estamos muy contentos de poder ir a Francia, donde tratan muy bien a sus artistas. Y también por ir con La Chaminera, porque tenemos dos visiones complementarias de la cultura aragonesa. Una cultura no es tal si no tiene diversidad en sus planteamientos y contradicciones».

El proyecto está pensado, por tanto, como un intercambio cultural entre Aragón y la región de Nueva Aquitania y una unión de la música de ambos territorios: «Es un proyecto que se dedica a dar salida a los jóvenes artistas emergentes y a recibir artistas de otros horizontes. Antes no había proyectos así entre Nueva Aquitania y Aragón y se me ocurrió que eran dos entidades con una estructura muy similar», ha dicho Laure Vazquez.

«Nos parece que la diplomacia cultural es algo que tenemos que recuperar. Estamos convencidos de que a través de las artes y de la cutura se establecen lazos, puentes… pero necesitamos conocernos mejor para vivir con más concordia», ha señalado Carvajal, quien ha reconocido que los elegidos para esta primera edición habían sido La Chaminera y Joaquín Pardinilla Sexteto «porque ambos pueden transmitir una identidad aragonesa y unen la tradición y la modernidad».

Ambas formaciones actuarán en Francia 5 de diciembre. A Zaragoza llegarán el 30 de octubre Las hermanas Caronni (Teatro de la Estación), dúo musical argentino que se trasladó a Francia y ofrecerá algunas de sus composiciones originales. Y al Centro Joaquín Roncal, el 9 de noviembre Atrisma Trio, una agrupación de tres músicos que «toca un jazz progresivo con tintes electrónicos para crecer y conectar mejor con el público», ha expresado Carvajal.