Noelia Rodiles y Fernando Arias actúan en la Mozart

De la mano de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza, el violonchelista Fernando Arias y la pianista Noelia Rodiles ofrecen mañana lunes (20.15 horas) un concierto en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. En la actuación interpretarán un programa que incluye las siguientes piezas: Sonata op. 8 (1899) con Allegro ma non troppo, Scherzo, Vivace assai, Adagio non troppo y Tema con Variazioni, de Von Dohnanyi; Pohádka (1910), de L. Janáček y Sonata en re m, Op.40 (1934) con Allegro non troppo, Allegro, Largo y Allegro, de Shostakovich.

Fernando Arias es uno de los representantes más destacados de su generación. En calidad de solista, sus futuros y recientes compromisos incluyen apariciones con los conciertos de Vivaldi, Haydn, Beethoven (Triple), Saint Saens, Schumann, Chaikovski, Schostakovich, Ibert o Gulda.

Especialmente interesado en la música de cámara, comparte escenario con artistas de la talla de David Kadouch, Antje Weithaas, Anthony Marwood, o los cuartetos Cosmos y Quiroga, y más habitualmente como miembro del Trío VibrArt junto a Miguel Colom y Juan Pérez Floristán.

Ofrece regularmente recitales en las más importantes salas de España, y en países tan diversos como Alemania, Estados Unidos, Rusia, Japón, Francia, Suecia, Holanda, Bélgica, Portugal, Serbia, Túnez o Mozambique. De 2012 a 2015 forma parte del equipo docente del festival Yellow Barn (Vermont, EstadosUnidos). Es Profesor Adjunto de violonchelo en la Escuela Superior de Música Reina Sofía y Catedrático de Violonchelo del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Noelia Rodiles, por su parte, ha sido calificada como «uno de los más sólidos valores del pianismo español, del pianismo internacional» (Justo Romero). Su nuevo disco, The butterfly effect (Eudora Records, 2020), que ha merecido entre otros reconocimientos, el Melómano de Oro, reúne obras de Schumann, Schubert y Mendelssohn con encargos de la propia pianista a los compositores españoles Rueda, Del Puerto y Magrané. En 2015 publicó su primer trabajo discográfico, con obras de Ligeti y Schubert (Solfa Recordings), que obtuvo el reconocimiento de Excepcional del mes de la revista Scherzo.

Actúa con regularidad en las principales salas y festivales de España, y se ha presentado en países como Alemania, Italia, México, Francia, Polonia, Túnez, Bolivia y Jordania.

Como solista, ha tocado junto a orquestas como la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Sinfónica del Principado de Asturias, la Heinrich Heine de Düsseldof, la Filarmónica de Querétaro (México) The Soloists of London entre otras, bajo la dirección de maestros como Víctor Pablo Pérez, José Ramón Encinar, Michael Thomas o Ramón Tébar.

Las entradas para este concierto se pueden adquirir en las taquillas del propio Auditorio así como a través de su página web a un precio de 10 euros. Este concierto está incluido dentro de la programación de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza y del ciclo Vuelve al Auditorio que ha lanzado el Ayuntamiento de Zaragoza tras el confinamiento.