Paco Algaba dispara contra la apropiación de los paisajes por las naciones

Con una reflexión sobre “cómo el paisaje es una representación del espacio que ha sido apropiada por la construcción de la nación sin que nosotros digamos nada”, Paco Algaba regresa al IAACC Pablo Serrano con una ambiciosa videoinstalación, Volksgeist (Espíritu del pueblo en alemán), que se ha inaugurado hoy en la sala 03 y que se podrá visitar hasta el próximo 11 de abril.

“Voy contra la limitación lingüística determinada por la construcción del paisaje y que asigna una postal a un paisaje concreto. Me produce perplejidad dar por bueno esto”, explica Paco Algaba que afina más el discurso conceptual de este Volksgeist: “Las naciones, desde el romanticismo alemán, han definido su lugar sociopolítico apropiándose de un espacio y son ellas las que deciden si podemos acceder a él o no. Nosotros, como ciudadanos, lo damos por bueno y no podemos luchar contra eso aunque contra esa limitación lingüística”.

Volksgeist es una videoinstalación que alcanza los 20 metros de longitud, de aproximadamente 45 minutos de duración y compuesta por diez grandes pantallas en las que se van proyectando diferentes paisajes asociados a 8 países, Alemania, Francia, Italia, China, España, Estados Unidos, Rusia e Inglaterra pero con imágenes “rodadas algunas muy cerca de aquí tomando como referencia lo más cercano, es decir, las cuencas mineras son un paisaje que son las cuencas de Alemania... Busco invalidar esa apropiación de la representación del espacio por parte de las construcciones nacionales”, explica Paco Algaba.

Aun así, Algaba, deja claro que su posicionamiento “es fundamentalmente estético en una época en la que estamos estructurados por el iluminismo, tenemos la verdad en la mano con esa luz que irradian los móviles. Pero hay que pensar que la verdad igual no está en la luz, ya que esta nos puede llegar a cegar, sino en el vacío”, dice antes de proseguir: “Si bien no podemos evitar que el espacio como tal pertenezca a una comunidad por lo que es excluyente si podemos pensar que su representación no debe ser parte de esa apropiación. Para mí, cuestionar la representación del espacio como conciencia política no sólo es una consideración política sino una necesidad estética”.

Volksgeist llega ahora al IAACC Pablo Serrano aunque hace dos años se pudo ver en el Centro Arte Contemporáneo Caja de Burgos de la ciudad castellanoleonesa. La exposición se puede visitar en el IAACC Pablo Serrano hasta el 11 de abril de martes a jueves de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, los viernes y sábados de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas y los domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas. La entrada es libre.