Pilar Palomero: «Ha sido una alegría enorme; no nos lo esperábamos»

Con la gala de los Premios Forqué se abrió la temporada de premios del cine español. Quedarán los Feroz, previstos para el 8 de febrero y los Goya, cuyas nominaciones se conocerán este lunes 18 de enero. El talento aragonés, sea en forma de producciones, de artistas o localizaciones, brilló en la gala del sábado, donde Las niñas, de Pilar Palomero, se vio reconocida con el galardón a Mejor Película. Fue la primera edición que incluyó categorías para series de televisión, donde la guionista zaragozana Isabel Peña vio recompensado su trabajo a través del premio a la Mejor Serie de ficción para Antidisturbios.

«Lo hemos recibido con una enorme alegría pero también con sorpresa, porque no lo esperábamos», explicó ayer a este diario Pilar Palomero. «Significa sentir el respaldo por parte de la industria. Todos los premios hacen mucha ilusión, pero además en este votan los propios compañeros y productores», añadió la directora.

Andrea Fandos, protagonista de Las niñas estuvo nominada a Mejor Interpretación Femenina. Aunque no se pudo llevar el galardón a casa, sí pudo ver el premio para todo el equipo. «Mejor Película engloba al trabajo que ha hecho todo el mundo y a todas las personas que la han apoyado, y Andrea está ahí, es el alma de la película junto a Natalia y el resto de las niñas», señaló Palomero, quien estos días no deja de recibir felicitaciones.

La gala, organizada por EGEDA (Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales), transcurrió bajo todos los protocolos anti-covid y quiso reconocer también la labor de aquellos que han estado en primera línea frente a la pandemia. Cada premio fue entregado con una persona de la industria audiovisual junto a personal de primera línea. El actor Hovik Keuchkerian, premio a la Mejor interpretación Masculina por la serie Antidisturbios, pidió un minuto de silencio por las víctimas del covid-19. «La emoción fue la misma, la ilusión con la que íbamos sí que fue muy emotiva también por como se organizó la gala. En primer lugar por todo el esfuerzo que han hecho pese a todo lo que había en contra, y fue muy bonita. Creo a todo los que estábamos presentes se nos puso la piel de gallina en muchas ocasiones. Estábamos para celebrar el cine y para agradecer a todos aquellos que han estado en primera línea y recordar la pandemia que estamos viviendo y como el cine, las series y la cultura en general nos han hecho poder vivirla con un poco más de felicidad», apuntó Palomero.

A pesar de la situación sanitaria, Las niñas está teniendo un largo recorrido en salas desde su estreno el pasado septiembre. «Es emocionante ver que la gente tiene muchas ganas de ir al cine. Yo he estado participando en muchos coloquios, he visto las salas, dentro de los aforos permitidos pero casi siempre llenas, y con mucha ilusión del calor que te trasmiten, que te cuentan que es la primera película que van a ver después del confinamiento», comentó la directora aragonesa.

Fue un año donde Aragón estuvo ampliamente representado a través de Las niñas, la guionista Isabel Peña y la película Uno para todos, rodada en Caspe. Una señal, apuntó Palomero de «la muestra de ese apoyo que hemos venido recibiendo y que ha sido cada vez mayor por parte del Gobierno de Aragón, de las instituciones, de Aragón sin Comisión, que está dando sus frutos. Es algo a tener en cuenta. Ver tanta presencia aragonesa se debe a que desde las instituciones se nos ha apoyado a rodar en Aragón, con equipos aragoneses».

El lunes 18 de enero se conocerán las nominaciones a la 35º edición de los Premios Goya, donde el largometraje Las niñas tiene catorce candidaturas presentadas. «Como aún estoy asimilando lo de los Forqué no tengo tiempo de pensar en ello. Sigo con el deseo de que la película esté allí, que el trabajo de la película y de los diferentes equipos técnicos sea reconocido, sería maravilloso la verdad. Y poder ver los nombres de Arantxa Ezquerro, la jefa de vestuario, de Carmen Argues, de maquillaje, de Amanda, Alejandra y Fernando de sonido, de Uriel de producción. Pero intento no pensar mucho para no hacerme ilusiones y lo que tenga que ser, que sea», concluyó Palomero.