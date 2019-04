El placer de lo colectivo

«¿Quién sabe qué es lo más importante en la música?», se oyó ante un buen número de manos levantadas. Las de los niños de un coro infantil de 35 miembros (el que conforman los de los colegios Joaquín Costa y Ramiro Solans de Zaragoza) que no dudaron en proclamar «¡divertirse!». Los niños recibieron ayer una visita muy especial, la del director Pablo Heras-Casado que participó en un ensayo celebrado en el colegio Joaquín Costa de la mano de Ayuda en Acción. Este coro infantil formará parte del concierto Acordes con solidaridad que ofrecerá la Sinfónica de Madrid en el Teatro Real el próximo 28 de mayo cuya recaudación íntegra irá para la oenegé.

«Lo que más importa en la música es escuchar», les corrigió Pablo Heras-Casado en su primera intervención antes de explicarles la magia de la música: «Es una manera de comunicarnos, de conocernos mejor y de colaborar porque nos sentimos mejores juntos. Lo mejor del mundo es hacer cosas compartiendo», les señaló el director ante la atenta mirada de los niños en un ensayo que dirigió, además de Heras-Casado, el responsable del coro de los centros, Jorge Apodaca.

«¡Pero todos a la vez!»

Los niños, de 6 a 12 años (de primero a sexto Primaria), ensayaron las dos canciones que van a interpretar en el concierto del Teatro Real. De la mano de Pablo Heras-Casado empastaron sus voces para interpretar Somewhere (del musical West Side Story) en la que trabajaron las eses finales de las estrofas y la compenetración. «¿A que ahora os dáis cuenta de lo difícil que es hacer cualquier cosa juntos? Pero cuando sale es lo más bonito», les señaló el director de orquesta, que no dudó en corregir las posiciones corporales de los coristas: «Lo más importante para un artista es su posición, no podéis subir a un escenario de cualquier forma. Hay que ponerse firme y tener en cuenta que te tiene que oír el que esté más lejos». También hubo tiempo incluso para ensayar el saludo final. «¡Pero todos a la vez!», les insistió Heras-Casado.

Tras el ensayo de Somewhere, ya con Jorge Apodaca únicamente pero con el director de orquesta siguiendo atentamente las evoluciones, el coro infantil se adentró en la otra canción que interpretará el 28 de mayo, La marcha de El Cascanueces, de Tchaikovsky.

Fue un ensayo (en Madrid se realizarán más ya junto a la orquesta antes de que se celebre el concierto) que se prolongó durante aproximadamente 30 minutos en el salón de actos del colegio Joaquín Costa al que también asistieron la consejera de Cultura del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez; el presidente de Ayuda en Acción, Jaime Montalvo y los directores de los colegios Ramiro Solans y Joaquín Costa, Rosa Llorente y Francisco Gago, respectivamente.

Para Mayte Pérez, el hecho de que actúen en el Teatro Real es «un reconocimiento a la gran labor de dos centros comprometidos con la igualdad y qué mejor manera de demostrarlo que compartir experiencias sin límites a través del lenguaje universal que es la música». Al concluir el ensayo, Pablo Heras-Casado animó a los niños del coro «a seguir mejorando en los próximos ensayos» y, sobre todo, «a disfrutar con la experiencia y del Teatro Real que es un sitio muy grande y muy bonito».