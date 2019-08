El primer spin off de Fast & Furious llega a la cartelera

El spin off de la serie Fast & Furious marca los estrenos de esta semana que llegan un día antes de lo habitual (en jueves) y que tienen también a la película de Santiago Segura, Padre no hay más uno, y a Rojo, que viaja a la Argentina previa al golpe de Estado del 76 en el estilizado, como los platos fuertes de la gran pantalla.

En Fast & Furious: Hobbs Shaw (Aragonia, Grancasa, Palafox, Puerto Venecia y Yelmo), Luke Hobbs (Dwayne Johnson) es un leal policía, miembro de los Servicios de Seguridad del Cuerpo Diplomático de EEUU. Por su parte, Deckard Shaw (Jason Statham) es un solitario mercenario, ex miembro del Cuerpo de élite del ejército británico. De entrada, no tienen nada en común. Además, desconfían el uno del otro, y los insultos y golpes entre ambos no han cesado desde que se conocieron. Eso sí, cuando el mundo se enfrente a una terrible amenaza que podría cambiar nuestro planeta para siempre, estos dos adversarios no tendrán más remedio que unir sus fuerzas. Su objetivo será detener a Brixton (Idris Elba), quien se ha hecho con una peligrosa arma biológica. Hobbs y Shaw tendrán que dejar a un lado su enemistad para salvar el mundo.

En Padre no hay más que uno (Aragonia, Grancasa, Palafox, Puerto Venecia y Yelmo), Javier (Santiago Segura) es un padre de cinco hijos, de entre cuatro y doce años. Una especie de ‘marido-cuñao’ que, sin ocuparse en absoluto de lo que supone el cuidado de la casa y de los niños, sabe perfectamente lo que hay que hacer, aunque continuamente regala a su mujer frases del tipo: «no te pongas nerviosa», porque considera que su desbordada mujer se ahoga en un vaso de agua.

Completando el trío, en Rojo (Aragonia), el director Benjamín Naishtat quería aproximarse a ese momento en el que todo estaba a punto de saltar por los aires, justo antes del golpe de Estado en Argentina del 76, para hablar de la violencia soterrada, el silencio y el germen del horror. Pero no pretendía hacer una película exclusivamente política, sino que ese contexto se colara de forma imperceptible por las rendijas de un relato orquestado en clave de thriller.

La oferta de estrenos de la semana se completa con el documental de K-Pop Bring the soul (Aragonia, Grancasa, Palafox y Yelmo), El gran Buster (Aragonia) que celebra la carrera de Buster Keaton y El peral salvaje (Aragonia), una producción turca con gran fotografía que aterriza en España.