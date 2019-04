Ritmos afro y psicodelia con Jungle by night

El ciclo de conciertos de celebración del décimo aniversario de Slap! Festival continúa esta noche con Jungle by night. Los holandeses, que están presentando su quinto disco, Livingstone, llegarán a Las Armas para convertirla en una auténtica sala de calderas con sus ritmos afro, ethiobreaks y psicodelia. El concierto, de entrada libre, comenzará a las 22.00 horas.

Zaragoza es la tercera parada de la banda en España, tras Barcelona y Valencia.

Jungle by night es una joven formación compuesta por nueve músicos con base en Amsterdam cuyo sonido es el resultado de los instrumentos que tocan sus miembros (trompeta, saxo, trombón, guitarra, teclados, bajo y percusiones), dando como resultado un repertorio donde manda ese jazz que busca alegrar la vida y convertirla en baile infeccioso, y cuya etiqueta, si hubiera que poner una, sería la de afrobeat. Nacieron hace casi una década (en 2010) y en este tiempo han publicado un EP homónimo (2011), y los elepés Hidden (2012), The Hunt (2014), The Traveller (2016) y el más reciente Livingstone.

PRÓXIMAS ACTUACIONES / La próxima cita de esta celebración del décimo aniversario del Slap! será este mismo sábado, 6 de abril, cuando la revolución se subirá al escenario con Ira, un reciente proyecto musical que llega desde la capital madrileña con ganas de cambiar las cosas. Sus cuatro integrantes han hecho del rap el canal perfecto para poner voz a sus reivindicaciones feministas.

Afrojuice 195, uno de los referentes en el afro trap, visitará Zaragoza el 12 de abril; y el 27 arrancará una nueva edición del hermano pequeño del Slap!, el Slap! Indoor, que incluirá un homenaje a la gran Aretha Franklin.