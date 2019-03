Zaragoza quiere volver a ser la sede de los premios Forqué

Aragón quiere que la próxima edición de los premios Forqué (será la 25) vuelva a celebrarse por tercer año consecutivo –en esta ocasión el 11 de enero del 2020– en la capital aragonesa. Y así se lo hicieron saber reiteradamente a Enrique Cerezo, presidente de la entidad de Gestión de Derechos de los productores audiovisuales (Egeda), en un encuentro celebrado ayer en el Patio de la Infanta de Ibercaja. Lo pidió Manuel Teruel, presidente de la Cámara de Comercio de Aragón; Antonio Lacoma, director territorial de Aragón de la entidad bancaria; Gaizka Urresti, presidente de los productores de Aragón; Jesús Marco, presidente de la Academia de cine aragonés; Pepe Quílez, director de TVE en Aragón; y María Guadalupe Gómez y Patiño, coordinadora del grado de Periodismo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Testigo de todo ello, Nacho Escuín, director de Cultura del Gobierno de Aragón.

Y Enrique Cerezo se dejó querer. Si este enero había deslizado que la próxima edición se celebraría en Madrid al ser especial, ayer no dijo ni que sí ni que no, pero reconoció que «si fuera la edición 14 o la 26 no habría problema y estaríamos encantados» de que fueran aquí porque está muy cerca de Madrid y «nos tratan muy bien y con mucho cariño», reconoció refiriéndose a las dos últimas ediciones celebradas en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

NEGOCIACIONES / Dijo no haber recibido «presiones» desde Madrid, pero señaló que «25 años de unos premios no se celebran con frecuencia», por lo que tras halagar la organización zaragozana no quiso descartar nada. Para el presidente de Egeda, primero hay que diseñar la gala especial de celebración de las bodas de plata y, una vez hecho, se verá qué ciudad es la mejor para albergar un acontecimiento de tal importancia, reconoció Cerezo.

Fuentes de la entidad de gestión reafirmaron la disposición a negociar, primero sobre el entorno, después sobre «la participación de las instituciones y organismos privados»; y por último, «la capacidad de organizar un gran evento» ya que se trata de unos «premios relevantes», señalaron, para apuntar a continuación: «Veremos cómo somos capaces de tratar esto, si sentimos el apoyo de todos los grupos políticos aragoneses, si están unidos» para apoyar un evento de estas características.

IMPACTO ECONÓMICO / El encuentro celebrado ayer en Zaragoza sirvió también para presentar los datos del impacto económico de la última edición de los premios Forqué, que ascendió a 14 millones de euros, una cifra récord en la historia de los galardones, ya que supone un 16% que en el 2018, que ya había crecido respecto a la del 2017, que se celebró en Sevilla. El impacto en Aragón fue de 7 millones de euros (24% más que el año anterior) y 6,8 para patrocinadores aragoneses, aunque no se especificó en qué. Hubo 1.400 invitados, 152 periodistas acreditados y la gala generó 33.000 noticias.

Al hablar de los datos, Enrique Cerezo recordó que la «historia de Aragón y del cine son inseparables» y que los Forqué «contribuyen a fomentar la industria aragonesa». Para terminar dejando la puerta abierta a una nueva celebración en Zaragoza: «Aquí nació nuestro cine y el futuro lo decidiremos entre todos», concluyó.

Los representantes aragoneses también hicieron hincapié en la relación de la Comunidad con el cine. «No hay dos sin tres», dijo el presidente de la Cámara de Comercio, quien añadió un cántico futbolero: «Esta copica es pa’la pilarica», e incluso afirmó que si si se celebran en Zaragoza los Forqué, emularán la «salida de misa de doce del Pilar». Por su parte, Pepe Quílez, señaló que unos premios de la talla de los Forqué dan «exclusividad y excelencia», pero no solo por el contenido si no «por el continente»; y el Palacio de Congresos y Zaragoza ya ha demostrado ser el lugar ideal para volver a extender la alfombra roja del cine aragonés y español.