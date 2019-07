ZGZ Escena se cancela por "falta de recursos"

festival ZGZ Escena 2019 se cancela por una cuestión «pura y estrictamente económica», según la concejala de Cultura, Sara Fernández. Este certamen internacional de teatro, danza y circo, que iba a celebrarse del 13 al 29 septiembre, es una cita organizada conjuntamente por la Asociación Aragonesa de Artes Escénicas de Aragón (ARES) y el Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen (PMAEI).

El recientemente nombrado gerente del patronato, José María Turmo, afirmaba ayer que «no hay recursos en este momento para poder afrontar este programa». Sara Fernández coincide en esta declaración: «A día de hoy no hay consignacion presupestaria para hacer este festival». Sin embargo, sostiene Turmo, no se ha cancelado todo el programa porque «se están iniciando trámites para que algunos compromisos que no se pueden pagar puedan reconducirse para que la gente trabaje y pueda llevarse la recaudación por la taquilla».

Según la concejala de Cultura, «la situación económica que hay actualmente en el patronato no es responsabilidad del nuevo gobierno, es del anterior porque los gastos que hay los ha hecho el gobierno anterior». Ambos políticos coinciden en haberse encontrado ya con una situación económica y presupuestaria que a día de hoy «no permite hacer el gasto que conllevaria el ZGZ Escena».

SIN CONTRATOS FIRMADOS / Además del presupuesto, el tema de los inexistentes contratos es la otra razón para la anulación del certamen: «No había ni un solo documento al respecto, ni un solo contrato del anterior equipo de dirección», sostiene Turmo. Fernández también apunta que únicamente encontraron una propuesta de programación. En caso de haber contratos, la concejala de Cultura entiende que quien tendría que haber iniciado la contratación era el gerente anterior. Aunque Fernández explica que el expediente de contratación debe pasar por interveción y, en caso de que lo hubiese llevado a intervención, «en el momento en el que no hay consignación presupuestaria, intervención no lo puede dar por válido». Por lo que, aunque hubiera habido contratos, tampoco se podría haber llevado a cabo el ZGZ Escena.

Según el actual gerente del Patronato, «no es una cuestión ideológica, es presupuestaria». La concejala insiste en que se trata de cuentas: «A 11 de julio se habían ingresado unos 911.000 euros y se habían gastado 1.505.000 euros; se habían gastado 594.000 más de lo que se había ingresado». Desde la concejalía entienden que al no haber contratos no habrá pérdidas. Aunque Fernández afirma que no les consta ningún contrato, mantiene el «compromiso contractual legalmente suscrito» de hacerse cargo en caso de que sí existieran contratos.

Desde ARES, su presidenta María López Insausti confirmaba ayer que no había nada firmado, «ya que la otra corporación prefirió no firmarlo en el momento», procedimiento que López afirma habitual con las administraciones públicas. La presidenta expresaba su pesar ante la decisión y consideraba que este festival es «una herramienta para que los espectadores vean y para que se nos pueda ver». María López explicaba que la programación artística «de primer nivel» se iba a representar en nueve escenarios zaragozanos, con 28 compañías locales, nacionales e internacionales. Todo ello fruto «de mucho esfuerzo para sacarlo adelante», añadió.

La presidenta de ARES entiende que un festival es «caro y para que se consolide son necesarios varios años en la ciudad». Esta hubiera sido la tercera edición del certamen. Desde ARES solo esperan que lo sucedido este año sea una excepción y no se trate de una cancelación definitiva. Esperanza que Fernández y Turmo afirman compartir.