De campaña contra la UE

La decisión del presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, de impedir la entrada del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su sucesor, Quim Torra, en la sede de la institución ayer, alegando motivos de seguridad, ha generado polémica y ha escocido entre los dirigentes independentistas catalanes, que se vieron obligados a buscar un espacio alternativo en el que comparecer. El lugar elegido fue un céntrico y lujoso hotel, desde el que cargaron con extremada dureza contra el Parlamento Europeo y su presidente por una decisión que consideran «antidemocrática» y «antieuropea» y que entienden vulnera su derecho a la libertad de expresión.

«El presidente Tajani ha tomado una decisión política e ideológica cuando debería haber sido el presidente de todos los europeos y no solo del ala más radical de derechas […]. En vez de defender el derecho de todos los europeos ha convertido al Parlamento Europeo en la marioneta de los partidos de derechas», criticó Torra ante unos 250 invitados al acto, en el hotel Steigenberger Wiltcher’s. Muchas fueron sus alusiones a Tajani, a quien acusó también de no hacer nada por los exeurodiputados Oriol Junqueras y Raül Romeva, que llevan más de un año en prisión. «Les ha silenciado y por eso estamos aquí», advirtió.

También Puigdemont lanzó duros reproches contra las instituciones europeas por su silencio desde el 1-O. «La mayoría de los ciudadanos en Cataluña no pueden entender el silencio de las principales instituciones europeas y especialmente de la Comisión Europea en relación a la violencia del 1-O», dijo. Ambos llamaron a los «demócratas europeos» para que alcen su voz contra la intolerancia. «El Parlamento Europeo no puede seguir siendo una institución alejada de la realidad de nuestros tiempos. El juicio político en Madrid no es solo contra 12 personas, es contra más de dos millones», insistió Puigdemont, quien volvió a pedir la mediación internacional.

El veto a la conferencia ha coincidido con el anuncio de un acto con el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, como invitado el próximo 6 de marzo en la Eurocámara, titulado Cataluña, una región española. «Es escandaloso. El populismo y el nacionalismo extremista son bienvenidos al Parlamento Europeo pero no el derecho de autodeterminación reconocido por Naciones Unidas», se quejó el expresident nada más conocer el acto organizado por el eurodiputado Kosma Zlotowski, adscrito al grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), el mismo en que se sienta el nacionalista flamenco Ralph Packet, convocante de la conferencia de Puigdemont.

Torra y Puigdemont aprovecharon para entrevistarse con el presidente del Flandes y el del Parlamento flamenco.