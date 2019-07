Un concejal del PP, sobre Irene Montero: "Espero que se afeite los pelos del sobaco cuando nos represente"

En pleno debate de investidura de Pedro Sánchez, este lunes por la tarde el protagonismo lo adquirió un concejal del Partido Popular. Jesús López, candidato a la alcaldía de Barajas de Melo (Cuenca), emitía un mensaje de contenido machista a través de Twitter contra la segunda de Podemos, Irene Montero.

En un tuit, adjuntaba una fotografía de Montero refiriéndose a sus axilas y esperando que si ésta fuese vicepresidenta del Gobierno se depilase. "Espero que si es vicepresidente se afeite los pelos del sobaco cuando nos represente".

Las críticas no tardaron en llegar, y centenares de personas, anónimas y de primera línea política o social, acusaron al concejal de machista. Una de las más contundentes fue la propia Secretaria de Feminismos de Podemos, Sofía Castañón, que defendió a su compañera.

Esto d Jesús López (que no se deja etiquetar por lo que sea) es para que circule porque no dice nada acerca de la brillante mujer a la que se refiere y dice todo -ideas, formas, misoginia- sobre sí mismo.

El machismo en las instituciones no luchará contra las violencias machistas pic.twitter.com/wz6SfsfQaH