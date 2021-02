Echenique muestra su apoyo a los "jóvenes antifascistas" de las protestas por Hasél

Rapear no es delito, fomentar el odio y el atentado contra personas si. Cantar mal no es delito, golpear y apalizar a un testigo de un juicio si. Juntar ripios no es delito, agredir a un cámara de televisión si. No vas a la cárcel por tu pésima contribución a la música (aunque está cerca de ser delito) lo que te lleva al trullo merecidamente es la suma de las condenas de juicios anteriores.