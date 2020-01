López Miras asegura que la censura parental "es para tapar el pin judicial de Sánchez"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado este martes que la aplicación de la censura parental en la comunidad autónoma no tiene nada que ver con Vox y ha explicado que la medida fue propuesta por el Partido Popular.

En una entrevista en la 'Cadena Ser' López Miras ha sostenido que la polémica generada en torno a la censura parental es tan solo una "cortina de humo" generada por el Gobierno para "tapar el pin judicial de Pedro Sánchez". En esta línea, el presidente murciano se ha mostrado sorprendido por el revuelo cuando su Ejecutivo lleva utilizando este mecanismo "desde el mes de agosto". "Este Gobierno lo ha hecho porque ese fue mi compromiso en campaña electoral", ha aseverado.

Así, preguntado sobre si la aplicación de la censura parental fue una imposición de Vox, López Miras lo ha reivindicado como una iniciativa propia. "Así se lo digo, y está documentado", ha señalado, para después insistir: "Llevábamos en el programa garantizar la libertad de padres para decidir la educación de sus hijos".

Por último, el presidente autonómico ha reconocido que su Gobierno no tiene datos acerca de posibles denuncias por las charlas que reciben los niños en los colegios. "A mi no me consta ninguna denuncia. Que a mi me conste, en las aulas no se está adoctrinando por parte de ningún docente", ha zanjado.