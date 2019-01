El padre de Iglesias se presenta a concejal en Zamora por Podemos

Si la regla general es que los hijos imiten a sus padres, en el caso de la familia Iglesias, no es así sino al contrario. Al padre del líder de Podemos parece haberle picado el gusanillo de la política, como ya le ocurrió a su hijo hace mucho tiempo, y ha decidido presentarse como concejal de Podemos al ayuntamiento de Zamora. Así, Javier Iglesias Peláez, tras haber pasado por las primarias de la formación, está presente ya en la candidatura morada al consistorio castellanoleones gobernado por Izquierda Unida.

El progenitor de Iglesias ya formaba parte de la organización municipal morada, donde desempeñaba distintas cargos de caracter interno, ha dado un paso adelante para formar parte del equipo que le compita la alcaldía a Francisco Guarido, el actual alcalde. "Quiero contribuir con mis escasas fuerzas", ha asegurado Iglesias Peláez sobre su intención de aportar su experiencia a la ciudad en la que reside desde hace más de 30 años.

En la capital zamorana las fuerzas de Podemos e IU no van de la mano, como ocurre a nivel nacional y en otros territorios. Allí, los morados deberán enfrentarse a los que son sus compañeros en el Congreso de los Diputados para hacerse con el consistorio donde, actualmente, no tienen representación. Guarido defiende esta posición asegurando que "está demostrado que las confluencias llevan al fracaso electoral" de Izquierda Unida. "Debemos presentarnos ante la sociedad como lo que somos, un partido tradicional, con siglas históricas y proyecto para los ciudadanos; no debemos diluirnos ante nadie", ha señalado.

OTROS NOMBRES

En candidatura de Podemos, compuesta por 23 nombres, destacan otras personas como el exconcejal del PSOE de Zamora Roberto Óscar Díez Álvarez que ha argumentado que quiere ser edil de este partido para "cambiar las cosas" en su ciudad. El exsocialista fue el número dos de Manuel Fuentes, el candidato del PSOE en las elecciones municipales de 2011 que también ha decidido cambiar de partido y se presentará por la formación Ahora Decide Zamora. La lista morada será encabezada por Fernando Martos, el único aspirante que se presentó en el proceso interno de Podemos a ser candidato a la alcaldía.