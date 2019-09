Sánchez: "No hay ningún obstáculo real para que PP y Cs se abstengan"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, considera que "no hay ningún obstáculo real" para que el PP y Cs se abstengan en su investidura después de que el líder de Cs, Albert Rivera, haya planteado desbloquearla si el Ejecutivo cumple una serie de requisitos

Rivera ha ofrecido este lunes al PP una abstención conjunta si Sánchez dice sí a un gobierno constitucionalista en Navarra, respeta la sentencias del "procés" y a no indultar a los condenados y se compromete a no subir los impuestos ni a imponer cargas adicionales a los autónomos.

En declaraciones en Almansa, donde ha visitado las zonas afectadas por las inundaciones, Sánchez ha vuelto a reclamar al PP y Cs una "abstención técnica" ante la realidad constatada de que no existe una mayoría alternativa distinta a la que puede liderar el PSOE y para evitar la necesidad de apoyarse en partidos independentistas.

Según Sánchez, el PSOE garantiza plenamente el respeto a la Constitución y la soberanía nacional en Cataluña y, en el caso de que las fuerzas independentistas volvieran a quebrar el estatuto, el Ejecutivo actuaría con "contundencia" aplicando el artículo 155 de la Constitución.

En Navarra, ha seguido relatando el presidente, el PSOE no ha pactado con Bildu, y el Gobierno de la socialista María Chivite garantiza la Constitución y la foralidad de la comunidad.

Por último, Sánchez ha asegurado que la intención del Gobierno es "aliviar la carga fiscal" no subir impuestos a las clases trabajadoras.