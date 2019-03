Suárez Illana asegura sentirse respaldado por el PP tras sus declaraciones sobre el aborto

Eso que se sienta respalddo me importa un pito . Pero lo que si me importa y me cabrea es cuando escucho chalateneria contado lo que no es , y nos quiren confundir. Las mujeres ya son mayores para decidir cuándo quiren ser madres . Estaría locos de retroceder otra vez a la España más negra que se parían hijos sin medios para poder darles de comer y una vida digna. En tan buena hora que la Democracia nos trajo la planificación familiar.