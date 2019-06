El Supremo abre la puerta a preguntar a la justicia europea sobre la inmunidad de Junqueras

Los magistrados que han juzgado el 'procés' han activado el trámite para preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, sobre "los privilegios y las inmunidades" de la UE y "su incidencia" en la concesión del permiso solicitado por Oriol Junqueras para asistir a la Junta Electoral Central (JEC) y cumplimentar los trámites para adquirir la condición de eurodiputado, tal y como solicitó el dirigente de ERC. El pasado 14 de junio, los jueces españoles recharon la posibilidad de que el político republicano acudiera al Congreso para realizar estas gentiones y acatar la Constitución.

La Sala del Tribunal Supremo ha dado un plazo de tres días a las acusaciones (fiscalía, Abogacía del Estado y Vox, que ejerce la acusación popular) y a la defensa del exvicepresidente de la Generalitat para que se pronuncien sobre la pertinencia de plantear una cuestión prejudicial al respecto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los magistrados, que mantienen en prisión al exvicepresidente de la Generalitat, pregunta a todos ellos si, a su entender, dicha cuestión prejudicial es necesaria para resolver el recurso de súplica de Junqueras contra la negativa de excarcelarle para que acudiese el 17 de junio al Congreso. En caso afirmativo, solicita que se destallen qué cuestión debería formular a Luxemburgo. El alto tribunal español hace mención al artículo 9 del protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea que regula este aspecto.

Junqueras pidió al Tribunal Supremo en su recurso que preguntase al TJUE, entre otros asuntos, si esa inmunidad parlamentaria comienza desde el momento en que los candidatos al Parlamento Europeo son elegidos. "¿Protege dicha inmunidad frente a medidas cautelares de naturaleza penal (por ejemplo, prisión provisional) cuando dichas medidas hacen imposible para el candidato electo adquirir su condición y ejercer de forma efectiva su mandato como miembro del Parlamento Europeo?", formulaba la defensa del exvicepresident.

Fuentes del tribunal de justicia europeo ven difícil que puedan resolver esta cuestión prejudicial, si al final se efectúa, antes del 2 de julio, cuando se constituye la Eurocámara, según informa ACN.

LA FISCALÍA, EN CONTRA



La fiscalía -que ya se manifestó en contra de la petición de Junqueras- cree que no y entiende, en base a un informe de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo, que esta garantía no es efectiva hasta que no se adquiera la plena condición de eurodiputado y la Cámara se encuentre en período de sesiones. Hace unos días, la fiscalía ya se opuso a que el Supremo preguntase al TJUE sobre esta cuestión.

Éste fue el mismo argumento que utilizó el juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, para mantener las órdenes nacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisión de Carles Puigdemont y Toni Comín, fugados a Bélgica desde el inicio de la instrucción en el 2017, y cuyos escaños, como el de Junqueras, quedaron vacantes.