Teresa Rodríguez se centrará en Adelante Andalucía para convertirlo en un partido andalucista

El objetivo de un partido andalucista que no logró desde Podemos lo buscará en otra parte. La todavía coordinadora regional de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, explicó que tras su renuncia a un nuevo mandato al frente de la organización se centrará en la confluencia Adelante Andalucía, con la intención de avanzar en el proyecto de darle entidad de partido nacionalista andaluz y lograr que el territorio tenga voz propia en un debate territorial copado legítimamente Cataluña, Galicia, País Vasco y hasta Teruel Existe.

En una multitudinaria rueda de prensa, Rodríguez reconoció que las diferencias estratégicas sobre el modelo federal de Podemos o incluso sobre las alianzas con los socialistas en el Gobierno central han acabado por erosionar su posición en la formación morada. Nuestro objetivo como dirección fue conseguir la autonomía suficiente para atender las necesidades específicas de Andalucía desde un sujeto propio, apuntó, reclamando una visión netamente andaluza desde un Podemos que nació como una fuerza muy madrileña, masculina y de clase media. Creemos que sigue siendo oportuno ocupar esa orfandad de un sujeto que piense en Andalucía, o en el mundo desde Andalucía, proclamó rodeada de toda su directiva.

Ese nuevo sujeto político será Adelante Andalucía, la confluencia de izquierdas que reúne a IU y otras formaciones andaluzas y cuya marca Rodríguez ya registró como partido político el pasado año. Un espacio que ella pretende convertir en una casa común para todas las fuerzas a la izquierda del PSOE y que tendrá, dijo, carácter ecologista, feminista y andalucista.

La nueva propuesta política de Rodríguez genera numerosas incertidumbres respecto a cómo se gestionará la relación con el resto de formaciones que ahora mismo se agrupan en la confluencia. Una de las cuales, IU, no comparte además buena parte de sus postulados. La todavía coordinadora andaluza no dejó claro del todo si tras la asamblea ciudadana de mayo continuará en Podemos, sometida a las directrices de la nueva ejecutiva regional, ya que recordó que no es incompatible centrarse en ese nuevo partido y mantenerse en la formación morada. No hay una consigna para irse, apuntó, pero nos aseguraremos de que quien se quede en mi equipo, se ponga a trabajar por Adelante Andalucía.

Tampoco resuelve a medio o largo plazo como será la situación en el grupo parlamentario, ya que de momento su intención, y la de su equipo, es la de mantener los 11 escaños que poseen bajo el paraguas de Adelante Andalucía. Nos llevamos bien, pero no vamos a regalarles esos escaños a IU, me parecería un exceso, concedió, reconociendo además que no había comunicado sus planes a su socio, el coordinador de IU Toni Valero. La intención de Rodríguez es en cualquier caso mantenerse como presidenta del grupo parlamentario.

La dirección regional de Podemos Andalucía se esforzó por destacar que se trata de una marcha pacífica y amistosa, no de salir corriendo, y abrió la puerta a seguir colaborando, aunque no arrojó luz tampoco sobre si estaría dispuesta a enfrentarse con Podemos en unas elecciones en caso de no alcanzar esos acuerdos. Ya estamos prácticamente en proyectos políticos distintos que van a ser siempre fraternales", aseguró desde Madrid Pablo Iglesias al ser preguntado por el anuncio de Rodríguez. Manteniendo el mismo tono que se pudo ver en el vídeo que publicaron este miércoles, el líder de Podemos ha asegurado que los que combaten "la injusticia social, aunque sea desde estrategias diferentes", están llamado a entenderse desde el respeto.

El vicepresidente segundo del Gobierno también ha agradecido al sector Anticapitalista su "coherencia" a la hora de entender que no comparte la vía escogida por la dirección federal del partido y avalada por el voto de los militantes: "Es perfectamente respetable que no estén de acuerdo y que por lo tanto decidan emprender un camino autónomo como partido político. A partir de ahí máximo respeto y compañerismo entre nosotros". Además, haciendo ilusión a todas las crisis internas que ha vivido el partido morado en sus escasos seis años de vida, Iglesias ha deseado que "ojalá las cosas siempre se hubieran hecho así en la izquierda.