8-M en Aragón: Las periodistas también dicen ¡basta!

"Ni discriminación, ni acoso, ni agresiones. Igualdad!". Con este mensaje han acudido este domingo decenas de personas a las puertas del edificio Paraninfo de Zaragoza, en la convocatoria de Las Comunicadoras Paramos, donde las periodistas gritaron basta a todas aquellas realidades que siguen alimentando la desigualdad en la profesión como en otras facetas de la sociedad. Han criticado el "negacionismo" de algunas formaciones políticas, el "techo de cristal" aún presente en el sector y la sociedad, y rechazaron "las presiones vengan de donde vengan".

jAIM



Veracidad, pluralidad y datos en una profesión en la que "lo que no se nombra, no existe". También han admitido que se están dando pasos hacia adelante para un "cambio de tendencia" que, sin embargo, se entiende como "la punta del iceberg". "No es periodismo si no es feminista", han aclamado al final de la concentración.

La redacción trabaja en la ampliación de esta noticia.