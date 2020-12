Antonio Banderas: "Me convencieron para hacer el 'bonus track'"

A pesar de la dificultades de la pandemia, que el propio actor ha vivido en persona cuando dio positivo por covid-19 hace unas semanas, Antonio Banderas no ha dejado de trabajar en estos meses de limitaciones y confinamientos y hoy ha presentado su último proyecto artístico, 'Escena en blanco y negro', un programa de actuaciones y entrevistas, que a partir del 15 de diciembre estará disponible en la plataforma Amazon Prime Video.

Desde el escenario del Teatro del Soho de Málaga, lugar en el que se han grabado los siete programas, el actor malagueño, junto la periodista María Casado encargada de las entrevistas, ha hablado sobre el nuevo proyecto, muy ligado al Teatro del Soho, una idea "que nació hace muchos años con la voluntad de tener un espacio teatral y al mismo tiempo un espacio de libertad creativa a todos los niveles: teatral, de formación y también de televisión y siempre buscando la excelencia", en palabras del artista.

"'Escena en blanco y negro' nace en mi cabeza con el nombre de Música íntima, porque mi propósito era de acercarme a estrellas del mundo musical en la distancia corta, para poder tener una imagen mucho más amiga, más cercana", ha desvelado Banderas.

Antonio Banderas y María Casado. / EFE / JORGE ZAPATA.

Siete entregas, siete artistas

Serán siete programas protagonizados por Pasión Vega, David Bisbal, Rozalén, Vanesa Martín, Pablo López, Pablo Alborán y el propio Antonio Banderas, que en un principio no estaba prevista. "Nos costó convencerle, le achuchamos mucho. Antonio siempre dice que él no canta, pero no veas cómo lo hace el niño! Eso no se lo podía perder el mundo", ha develado Casado sobre la participación en el programa del actor de 60 años.

"Me convencieron de hacer el 'bonus track'", ha afirmado el actor divertido. "Yo no soy cantante profesional. Toda mi relación con la música ha sido a través de mi profesión, en películas musicales como 'Evita' y 'La corte del farón' o con la obra musical 'A Chorus Line'. Tengo mucha admiración y respeto por los artistas".

En los capítulos se entremezclan las canciones de los propios artistas, una canción ajena que les haya resultado especialmente significativa y una entrevista con María Casado.

"Todas las entrevistas han sido muy especiales e increíbles, es imposible quedarse con una. Desde Vanesa que llegó la primera con su valentía, a David que yo hacía 20 años que lo entrevisté por primera vez, o con Pablo Alborán que el que surgió una magia maravillosa. Nos pasó con Pasión Vega, que ha sido un terremoto de alegría, Rozalen la bondad personificada y con Pablo López que nos dio una lección de maestría musical" asegura la periodista catalana de 42 años, que en el mes de mayo se sumó a la productora de Antonio Banderas tras su adiós del programa La mañana de TVE.

"Todos tienen momentos increíbles. El propio ambiente que se creó en el teatro propició muchísimo que ellos se abriesen. Se sintieron respetados, sabían que aquí solo se buscaba toda la parte artística que ellos representan. No había temas personales", ha apostillado Banderas.

María ha asegurado que no quería hacer entrevistas al uso, sino más bien una charla, en la que el entrevistado también preguntaba al entrevistador. "Eso generó un ambiente curioso en el que yo he hablado mucho de mí en las charlas. Con Antonio fue hablar de él y de su relación con la música", afirma la periodista. "En la charla yo quería hablar sobre todo del Teatro Soho, que es el gran proyecto de mi vida, sinceramente, mucho más que Hollywood," ha confesado el actor malagueño.

Actuaciones en directo

Las actuaciones se han grabado en directo “eso era fundamental”, ha sostenido Banderas, lo que ha propiciado momentos artísticos únicos e irrepetibles. “Era dar un carácter distinto al interprete y una posibilidad de hacerlo en un ambiente muy cercano e intimo. Eso es para mí el gran valor del programa". En cuanto al capítulo protagonizado por Banderas, el propio actor ha desvelado que las canciones que interpreta están relacionadas con el teatro musical, “que es mi territorio”.

Los programas, que estarán todos disponibles en la plataforma, han sido grabados en blanco y negro. Un aspecto importante para establecer una diferencia estética y formal con otros programas similares y que hace que la atención se concentre en el sujeto. “Hay algo de poética al usar el blanco y negro”, ha dicho Banderas.

Como productor Banderas ha buscado dar un carácter diferente al programa, ofreciendo un producto televisivo mucho más cercano al teatro, a un concierto íntimo sobre un escenario, con una grabación menos ortodoxa, más fresca y dinámica. “El factor diferencial hoy en día es muy importante”, ha dicho Antonio.

Proyecto abierto

De momento serán siete entregas, pero el productor y la presentadora del espacio no descartan en absoluto una segunda entrega de Escenas , con nuevos artistas. El proyecto está totalmente abierto. “Nos gustaría seguir explorando artistas que cantan en nuestro idioma o que no lo hacen pero que tienen un carácter hispano como Jennifer Lopez, Juanes, Ricky Martin y Alejandro Sanz, que estaba previsto que fuera uno de los artistas invitados para la primera temporada, pero que por problemas de agenda no puedo ser”, ha desvelado Banderas.