El heredero del imperio Getty se declara "transgénero no binario"

Nats Getty, la bisnieta del magnate petrolero, que nació como como Natalia Williams Getty en 1992, ha emitido un comunicado en su cuenta de Instagram en el que se declara "transgénero no binario" (el género 'no binario' se aplica a quienes no se reconocen ni como mujer ni como varón y que se identifican con un género neutro o ninguno).

El artista, modelo y activista de la lucha a favor del colectivo LGTBQ, ha contado a sus seguidores que se ha sometido a "una cirugía superior". Acompaña el texto con una imagen junto a su mujer, la 'youtuber' transgénero Gigi Gorgeous, y en la que se puede ver la gran cicatriz que luce tras la operación. "Soy transgénero, no binario. He pasado toda mi vida sin estar en sintonía con el cuerpo que tenía, nacido y confinado por una apariencia externa que no coincidía con mi mente o alma. No fue hasta hace poco que me sentí cómodo al admitir esto ante mí mismo, una vez que pude mirar hacia adentro y reflexionar verdaderamente sobre mi yo auténtico", ha detallado.

El joven ha dejado claro en cómo tomó la decisión de someterse a una intervención de estas dimensiones: "Decidí comenzar mi transición física y someterme a una cirugía superior. Esta cirugía es algo que he querido durante años y no puedo creer que finalmente tenga el cofre con el que siempre he soñado", ha destacado.

"Es un privilegio que incluso pueda seguir adelante con esto cuando para muchos es una opción imposible por su circunstancia. No se me escapa la cantidad de gente que tiene que lidiar con esto sola y en silencio", ha añadido.

Nats ha relatado también cómo ha vivido su experiencia, tratando de ayudar a otras personas: "Para aquellos en el camino hacia el autodescubrimiento, sepan que puede ser un proceso largo y no hay necesidad de apresurarse".

"Permítete el tiempo y el espacio para descubrir quién eres realmente. Este proceso viene con muchos altibajos, algunos de los cuales pueden dar miedo. Lo que puedo decir es que el proceso es realmente hermoso y ahora siento que tengo una nueva comunidad a la que estoy muy emocionado de abrazar", ha apuntado.

"La transición física es nueva, así que tomo mi tiempo para descubrir mi yo más auténtico y qué pronombres se adaptan mejor a mí. Pero por ahora, sé que una cosa es segura, soy Nats. A mis hermanos y hermanas trans y a mi familia no binaria: estoy aquí para vosotros, estoy aquí con vosotros y os amo", concluye.