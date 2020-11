Lolita Flores suspende una actuación por un susto de salud

Lolita Flores tenía este pasado sábado una nueva función de la obra de teatro La fuerza del cariño en Águilas, Murcia, que tuvo que suspender cinco minutos después de dar comienzo la obra por encontrarse mal.

Tras retirarse del escenario, Lolita volvió a salir y le comentó al público que no se encontraba nada bien y que por eso, se suspendía la función. La actriz y cantante de 62 años aprovechó ese momento para preguntar si había un médico en la sala que la pudiera atender.

"Señores, lo siento, pero no me encuentro en condiciones de poder continuar con la obra, si hay algún médico en la sala le pido por favor que me atienda", pidió la artista. El público, un tanto sorprendido, por un momento pensó que era parte de la obra de teatro. Minutos después, una ambulancia acudió hasta el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena, recogió a Lolita Flores y la trasladó hasta Hospital Rafael Méndez de Lorca.

Recuperación en Madrid

Ya recuperada y con el alta después de someterse a un electrocardiograma, un ecocardiografía y un análisis de sangre, la cantante confesó que todo había quedado en un susto porque su malestar se debía al agotamiento y al estrés. Al parecer, Lolita sufrió una arritmia sobre el escenario.

Tras el percance, la actriz regresó a Madrid, donde deberá descansar y recuperarse para estar, dentro de poco, encima de los escenarios.