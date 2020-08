Un avión se estrella en Calcuta con 191 pasajeros

Un avión de Air India Express, que venía de Dubai, se ha estrellado en el aeropuerto de Calcuta (India) con 191 pasajeros a bordo.

La nave aterrizaba en el aeropuerto cuando ha impactado de forma violenta contra el suelo y se ha partido en dos. Se desconoce el número de víctimas, los equipos de rescate trabajan sobre la pista.

Air India flight skids off runway at Calicut airport; pilot dies in the mishap. @Itsgopikrishnan gets us more details on this.

LIVE at https://t.co/4fqxBVUizL pic.twitter.com/p3mjLBk3sA