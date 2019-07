Dimite el número dos de Exteriores británico por oposición a Johnson

No ha esperado ni a que Boris Johnson sea el nuevo primer ministro y líder del Partido Conservador británico. El número dos de Exteriores Alan Duncan, detractor de Johnson, ha presentado su dimisión. Es bastante probable que no sea el único. Hasta doce ministros están dispuestos a abandonar su cargo, según 'The Telegraph'.

La dimisión evidencia el rechazo rotundo de un sector del Partido Conservador a un 'brexit' sin acuerdo, posibilidad que Boris Johnson no descarta a pesar de que son muchos los empresarios que han advertido de la catástrofe que supondría para la economía. Ya nadie duda de que Johnson será investido primer ministro el miércoles.

La dimisión de Duncan sucede a la de la titular de la cartera de cultura, Margot James, la semana pasada. La ministra considera "bastante increíble" la promesa de Johnson de salir de la Unión Europea el próximo 31 de octubre.

Otro de los ministros que ha prometido dimitir ha sido el titular de Finanzas, Philip Hammond, que se comprometió a luchar para evitar la ruptura del Reino Unido con la Unión Europea.

"El Reino Unido hace mucho bien en el mundo. Es trágico que cuando podemos ser la fuerza intelectual y política dominante en toda Europa, y más allá, tengamos que pasar cada día trabajando bajo la nube oscura del 'brexit', argumenta Duncan en su carta de renuncia.

La oposición de Duncan a la figura de Johnson, al que considera un "actor de circo", viene de lejos. Duncan tuvo la posibilidad de trabajar a las órdenes de Boris Johnson en el ministerio de Exteriores y de Jeremy Hunt, su principal rival a liderar el Partido Conservador británico.