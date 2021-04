Dos policías heridos después de que un coche embistiera un puesto de control en el Capitolio

Las inmediaciones del Capitolio y las oficinas de los edificios del Congreso estadounidense han tenido que ser clausuradas tras la irrupción de un vehículo en la zona que posteriormente se ha estrellado en la Avenida Constitución contra una de las vallas que protegen el perímetro.

Por el momento se desconoce lo que ha sucedido con el vehículo y sus ocupantes, pero medios locales informan de que podría haber varios heridos. La policía del Capitolio ha informado que dos agentes han resultado heridos al ser atropellados por el coche que se saltó el control de protección del edificio.

