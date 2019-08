Dos tiroteos ponen bajo los focos el discurso xenófobo de Trump

El auge del racismo y la xenofobia, de la ideología de supremacía blanca y de los crímenes de odio y el terrorismo nacional es una realidad con raíces muy profundas en Estados Unidos que ha resucitado con intensidad en los últimos años y desde la llegada de Donald Trump a la presidencia. La violencia con armas de fuego es una auténtica epidemia sin una respuesta política efectiva en el país. El letal cóctel ha estallado en su más trágica expresión este fin de semana con dos tiroteos masivos en menos de 24 horas en unos grandes almacenes Walmart de El Paso (Tejas) y en una zona de ocio nocturno en Dayton (Ohio), ataques que han dejado al menos 29 muertos y 43 heridos. Y las posiciones ideológicas de al menos uno de sus autores han vuelto el foco hacia el discurso nacionalista que emana desde la Casa Blanca.

El Departamento de Justicia ha anunciado que investiga como “terrorismo nacional” las acciones de Patrick Crusius, el joven blanco de 21 años que el sábado se entregó a la policía tras sembrar el terror en El Paso en una masacre con un rifle que dejó 20 muertos y 26 heridos que es la octava peor en la poblada historia de los tiroteos en EEUU y la mayor donde la motivación principal es el odio a los hispanos. Se estudia además imputarle cargos federales por “crímenes de odio” y de armas que podrían conllevar la pena de muerte contra Crusius, al que se vincula con un manifiesto xenófobo de cuatro páginas donde justificaba su acción como “respuesta a la invasión hispana de Tejas”.

En el tiroteo de Dayton el autor ha sido identificado como otro joven blanco, Connor Betts, de 24 años. Aunque algunas imágenes suyas en redes sociales apuntan a la afinidad ideológica con Trump su motivación se desconoce de momento y entre sus nueve víctimas mortales están su hermana y el novio de esta. Betts, que usó un arma semiautomática y llevaba varios cargadores de alta capacidad, fue y abatido en menos de un minuto por la policía pese a que llevaba un chaleco antibalas pero tuvo tiempo de dejar también 27 heridos.

Tuits de Trump y duras críticas demócratas

Trump de momento no ha comparecido públicamente y en un comunicado anunciando que las banderas oficiales ondearán hasta el día 8 a media asta ha hablado de las masacres como “actos odiosos y cobardes” y “sin sentido”. “No hay razones o excusas que justifiquen nunca matar a gente inocente”, había escrito en Twitter en la madrugada del domingo tras la matanza de El Paso.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people....