El exjefe de campaña de Trump se reunió con Assange en la embajada de Ecuador

Paul Manafort, que fuera jefe de campaña de Donald Trump, mantuvo reuniones secretas con el fundador de Wikileaks, Julian Assange, en el interior de la embajada de Ecuador en Londres, según ha informado el diario británico 'The Guardian'.

Varias fuentes han señalado al rotativo londinense que Manafort acudió a ver a Assange en el 2013, el 2015 y en la primavera del 2016, una etapa en que era una figura clave en el proyecto de Trump de alcanzar la presidencia de EEUU.

El diario no especifica el motivo de las visitas ni de qué se discutió. No obstante, 'The Guardian' subraya el hecho de que se produjera apenas unos meses antes de que Wikileaks difundiera miles de documentos del partido Demócrata que habían sido robado por hackers vinculados a los servicios de espionaje de Rusia.