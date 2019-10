Fernández y Macri se cruzaron fuerte en el primer debate televisado

"Yo pensé que íbamos a hablar en serio, pero el presidente sigue diciendo disparates". Alberto Fernández no tuvo reparos en descargar sobres las espaldas de un atribulado Mauricio Macri las responsabilidades de la nueva crisis argentina. El primer debate entre los candidatos que se presentarán en las presidenciales del 27 de octubre tuvo como vencedor al aspirante peronista según las impresiones de los analistas. Al actual mandatario le costó explicar por qué entregará el mando con casi un 40% de pobres, un nuevo ciclo recesivo, el mayor endeudamiento externo llevado a cabo por un Gobierno en menos de tres años y otra ola de argentinos que quieren marchase porque no avizoran un futuro.

Además de Macri y Fernández, amplio favorito en las encuestas, participaron de las discusiones Nicolás del Caño (izquierda), José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión (derechas) y Roberto Lavagna (centro). Pero la atención de los televidentes estuvo puesta en lo que se decían y replicaban los dos primeros competidores.

"Hace cuatro años hubo otro debate. Alguien mintió mucho y otro dijo la verdad. El que mintió es hoy presidente. El que dijo la verdad está sentado en primera fila. Yo vengo a decirles la verdad", dijo Fernández en reconocimiento a Daniel Scioli, el peronista que en 2015 perdió por menos de dos puntos las elecciones frente a un Macri que entonces prometió erradicar la pobreza y una "lluvia de inversiones" y además dijo que era "fácil" reducir la inflación a un dígito. Macri admitió haberse equivocado en sus augurios y señaló que cuatro años es poco tiempo para resolver problemas estructurales de la economía.

Macri reivindicó el modo en que Argentina ha recompuesto sus relaciones con Washington y el acuerdo de libre comercio suscrito entre el Mercosur y la UE y que debe ser ratificado por ambas partes. "La globalización no nos obliga a estar de rodillas. Podemos entrar al mundo dignamente, de pie. Hay que volver a unir a América Latina. Desde ese lugar, podemos discutir con la Unión Europea cómo se llega a un acuerdo. Veo que Francia o Austria dicen que no lo van a aprobar. No le tengo miedo a la apertura, pero lo que no voy a permitir es que destruya la industria", le respondió su principal contricante quien, de acuerdo con los últimos sondeos le saca 20 puntos de ventaja. El jefe de Estado intenta reducir esa brecha en el marco de una campaña bautizada "Sí, se puede".

LA CUESTIÓN VENEZOLANA

"La ex presidenta (Cristina) Kirchner condecoró con la Orden de San Martín al dictador (Nicolás) Maduro. En esto no puede haber dobles discursos: o se está con la dictura o con la democracia. Y la neutralidad es avalar la dictadura", dijo Macri, convencido que la angustiante situación en Venezuela puede ganarle votos. Fernández fue jefe de ministros de Cristina y su difunto esposo, Néstor Kirchner. En el marco de esas funciones tuvo relaciones con Hugo Chávez y el mismo Maduro, por esos años legislador y ministro de Exteriores. Cuando le tocó el turno de fijar su postura dijo: "no quiero eludir el tema Venezuela. Quiero que los venezolanos resuelvan el problema de Venezuela y no intervenir. ¿El presidente está preparando la ruptura de relaciones? Espero que ningún soldado argentino termine en Venezuela".

LA DEUDA Y EL FMI

Fernández no dudó en incomodar en todo momento a Macri y la opinión de los analistas es que lo consiguió la mayoría de las veces sin dejar de recurrir en algunos casos en la ironía. Cuando el mandatario hizo una referencia a las mejoras presupuestarias en la salud y la educación, el peronista le preguntó en qué país vivía, recordando además de los sucesivos ajustes la pérdida de rango ministerial del área sanitaria. "El presupuesto en Ciencia cayó un 43%, presidente".

Como era de suponer, Fernández hizo referencia al costo social del endeudamiento externo llevado a cabo por el Gobierno y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El aspirante del Frente de Todos que lleva a Cristina Kirchner como aspirante a la vicepresidenta sostuvo:"de los 39 mil millones de dólares se fugaron 30 mil. Se los llevaron sus amigos presidente, y algún día tendrá que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas, se los llevaron sus amigos presidente, ya es hora que deje de mentirnos". Recordó además que en 2015 el peso de la deuda externa representaba el 37% del PIB y en la actualidad es del 100%.