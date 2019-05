May anuncia que dimitirá como primera ministra el 7 de junio

Theresa May ha anunciado su dimisión, después de casi tres años como primera ministra. En una declaración al país, a la puerta de la residencia oficial de Downing Street, que ha terminado entre lágrimas, May ha confirmado que cesará como líder del Partido Conservador el 7 de junio.

“Anuncio que voy a dimitir como líder del Partido Conservador y Unionista el viernes 7 de junio, para se pueda elegir un sucesor. He acordado con el presidente del Partido y con el presidente del Comité 1922 que el proceso para elegir un nuevo líder debe comenzar la siguiente semana. He informado a Su Majestad la reina de mis intenciones y continuare sirviendo como su primera ministra hasta que el proceso haya concluido”.

La elección de un nuevo líder arrancará el 10 de junio y debería durar en torno a seis o quizás ocho semanas en principio. El Reino Unido no tendrá pues nuevo primer ministro hasta al menos mediados de julio.El exministro de Exteriores, Boris Johnson parte en los sondeos como favorito.

RENUNCIA FORZOSA



May ha anunciado su decisión después de reunirse a primera hora de la mañana con el presidente del Comité 1922, Graham Brady, que representa a los diputados conservadores sin cargo en el gobierno. Estos habían exigido su renuncia inmediata, bajo la amenaza de presentar inmediatamente una moción de confianza contra ella, si se negaba a hacerlo.

Las últimas modificaciones a la ley del brexit, que May presentó hace unos días han provocado el estallido final de los conservadores. Esta vez no eran sólo lo euroescépticos radicales quienes consideraban que May había sobrepasado una línea infranqueable cuando dejó abierta la posibilidad de un segundo referéndum sobre Europa. El jueves dos ministros de peso en el gabinete con los que se reunió, el titular de Exteriores, Jeremy Hunt y el de Interior Sajid Javid, le dejaron claro que el proyecto de ley no tenía la menor posibilidad de ser aprobado. Incluso los aliados de May daban esta vez su mandato por acabado.

FRACASO



May fue elegida tras el resultado sorpresa del referéndum del 2016, en el que los británicos votaron a favor de la salida de Europa. Eso ha condicionado por completo su papel, que ha estado dedicado exclusivamente a gestionar el ‘brexit’. Tres años de lucha que han acabado en fracaso. “Lamento y siempre lamentaré”, afirmó May en su despedida, “el no haber podido completar el ‘brexit’. Será mi sucesor el que deba buscar el camino para hacer honor al resultado del referéndum”.