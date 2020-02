Las 'perlas' racistas y sexistas de Michael Bloomberg

La potente irrupción Michael Bloomberg en la lucha por lograr la nominación presidencial del Partido Demócrata para competir con Donald Trump en las elecciones de noviembre ha colocado al milmillonario empresario, exalcalde de Nueva York y filántropo bajo los focos. Con ellos vuelve a iluminarse no solo su historial político o por causas como el control de armas o la defensa del medioambiente sino, a su pesar, un pesado equipaje de declaraciones controvertidas en temas como raza, género o clase.

Palabras y comentarios sexistas plagan documentos judiciales de varias demandas contra su persona y su empresa bajo sombras de que alimentaba una cultura tóxica para las mujeres. 'The Washington Post' ha colgado online íntegro “Bloomberg de bolsillo. El ingenio y la sabiduría de Michael Bloomberg’, un panfleto de 34 páginas que recogía frases que se le atribuían y que le prepararon en su empresa en 1990 por su 48 cumpleaños.

Han resurgido, además, vídeos y extractos de discursos donde las palabras tienen carga racista. Y aunque una semana antes de anunciar su candidatura se disculpó por haber defendido la polémica táctica policial de "parada y cacheo", que se disparó durante sus tres mandatos entre 2002 y 2013 como alcalde neoyorquino (de menos de 100.000 a casi 700.000) y afectó mayoritariamente (casi en el 90%de los casos) a jóvenes de minorías, las disculpas no han alejado los fantasmas.

Posiblemente sea cierto lo que ha dicho el exvicepresidente y también aspirante Joe Biden: "60.000 millones de dólares (la fortuna estimada de Bloomberg) pueden comprarte mucha publicidad pero no pueden borrar tu historial”. En cualquier caso, estas son, agrupadas temáticamente, algunas de las 'perlas' salidas de boca de Bloomberg.

MUJER

“Nada me gustaría más en la vida que tener a Sharon Stone sentada en mi cara”. (Comentario que habría pronunciado en una cena en 1996).

“Me gusta el teatro, cenar fuera y perseguir a las mujeres. Es decir: soy un soltero heterosexual milmillonario en Manhattan. Es un sueño húmedo”. (Entrevista en The Guardian en 1996).

“Quiero un contrato exclusivo de 10 años, extensión automática y que me pagues. Y una mamada de XXXX (el nombre está tachado). ¿La has visto últimamente? No está mal para tener 50...” (‘Bloomberg de bolsillo’).

“Cuando mi esposa me pilla mirando a alguna tía se toma cuidado en volverse hacia mí y decir: es la pieza de culo más cara del mundo”. (‘Bloomberg de bolsillo’).

“Sé de hecho que cualquier mujer que se respeta a sí misma que pasa por una obra y a la que no silban se volvería y pasaría una y otra vez hasta que le silbaran”. (‘Bloomberg de bolsillo’).

“Si las mujeres quisieran ser apreciadas por su cerebro irían a la biblioteca en vez de a Bloomingdale’s” (tienda de ropa) (‘Bloomberg de bolsillo’).

“Todas poneros en cola para hacerle mamadas como regalo de bodas”. (Frase que se le atribuyó en una de las demandas cuando uno de sus empleados se iba a casar. En la misma se asegura que hablando de algunas mujeres decía: “me las follaría en un segundo”).

“Es un puto niño. Todo lo que necesitas es a alguna negra que no tiene que hablar inglés para rescatarlo de un edificio en llamas” (De una demanda, a una mujer que necesitaba a una niñera).

MINORÍAS RACIALES

“El 95% de los asesinatos responden a un modus operandi. Puedes coger la descripción, fotocopiarla y pasársela a todos los policías. Son negros, de minorías, entre 16 y 25 años. Eso es verdad en Nueva York, es verdad en prácticamente cada ciudad”. (Discurso en el Aspen Institute en 2015).

“Ponemos todos los policías en barrios de minorías. Sí, es verdad. ¿Por qué lo hacemos? Porque es donde está todo el crimen. Y la forma de sacar las armas de fuego de manos de los menores es lanzarlos contra la pared y cachearlos”. (Discurso en el Aspen Institute en 2015).

“Creo que desproporcionadamente paramos demasiado a los blancos y demasiado poco a las minorías. Es lo contrario de lo que se dice”. (Intervención en su programa semanal de radio cuando era alcalde. 2013).

“Hay una enorme cohorte de hombres negros y latinos, de entre 16 y 25 años, que no tienen trabajos, no tienen perspectivas, no saben cómo encontrar empleos, no saben cuáles son sus talentos, no saben cómo comportarse en el lugar de trabajo donde tienen que trabajar en colaboración y colectivamente” (2011)

“Probablemente todo (en la crisis económica de 2008) empezó cuando hubo mucha presión a los bancos para que dieran préstamos a todo el mundo. El ‘redlining’ era el término cuando los bancos cogían barrios enteros y decían ‘la gente en estos barrios es pobre, no van a poder pagar sus hipotecas, decidles a vuestros comerciales que no vayan a esas áreas. Entonces se inmiscuyeron el Congreso y autoridades locales y dijeron ‘esto no es justo, esta gente debería tener crédito. Y una vez que empiezas a empujar en esa dirección, los bancos empiezan a dar más y más préstamos en los que el crédito de la persona que compra la casa no es tan bueno como te gustaría”. (Conferencia en la Universidad de Georgetown en 2008).

LGBT

“Si tu conversación durante una elección presidencial es sobre un tipo con vestido o si él, ella o ello puede ir al vestuario con tu hija, esa no es una fórmula ganadora para la mayoría de la gente” (2019)

SALARIO MÍNIMO

“Harán más difícil y más costoso para los negocios mantenerse y que les vaya bien” (Declaración en 2012, en oposición a una propuesta del consejo municipal)

“Yo, por ejemplo, no estoy a favor ni he estado nunca de elevar el salario mínimo”. (2015. El pasado domingo su campaña una nota de prensa de su campaña aseguraba: “Como presidente, Mike subirá el salario mínimo a 15 dólares por hora para asegurar que todos los empleados son justamente compensados por el tiempo que pasan trabajando”).

ACTIVISTAS Y SINDICATOS

“No necesitamos extremistas en la izquierda o la derecha dirigiendo nuestro departamento de policía, sea la Asociación Nacional del Rifle o el capítulo neoyorquino de la Unión Americana de Libertades Civiles”. (Discurso a líderes policiales en 2013 defendiendo la táctica de “parada y cacheo”).

“Siempre tienes el problema de un grupo pequeño de gente enfocada en un solo tema que tiene poder desproporcionado”. (Comparación en 2013 de a un sindicato de profesores de Nueva York con la Asociación Nacional del Rifle).

AGRICULTURA

“Podría enseñar a cualquiera a ser un granjero. Cavas un agujero, pones una semilla, pones tierra encima y sale el maíz” (2016).