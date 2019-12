El año de la rebeldía

Superada la tentación de titular El año del violador (descartado finalmente por su barniz algo amarillento y engañoso), uno entra de lleno en el resumen de estos doce meses que se van para llegar a una conclusión de cariz antagónico: el pueblo exige evolución, pero sus dirigentes no saben por dónde empezar. Es el contraste de quien pide y de quien no sabe dar. La colisión de quien ya ha llegado al límite y de quien es incapaz de armonizar el conjunto de reglas de convivencia que requiere ese futuro que ya está aquí. Es su responsabilidad, pero les viene grande.

Antropólogos, sociólodos, historiadores y expertos varios le sacan estos días pelos a la calavera de un año marcado por la contestación social en distintos puntos del mapa. Algunos evocan el 68 y hablan de procesos cíclicos. Otros prefieren apuntar más cerca y analizar las herencias o las réplicas del 15-M, la Primavera Árabe o el Occupy estadounidense. La cuestión es que las calles y plazas han vuelto a temblar en este 2019 desde Chile, Bolivia, Argentina y Colombia hasta Hong Kong y la India, pasando por las sardinas italianas o la (sempiterna) revolucionaria Francia y sus chalecos amarillos.

Muchos meten en el mismo saco el movimiento independentista catalán, buscando quizá empatías externas de las que ahora mismo escasea. Es curioso, pero todo el romanticismo, comprensión, complicidad o adhesiones que destilan y generan las rebeliones de pueblos como el chileno o el hongkonés no se dan en el levantamiento separatista catalán. Quizá la explicación esté en la distancia, que siempre empuja a mitificar. O quizá la causa se halle en que una revolución no lo es tal cuando se lidera desde arriba, desde el poder, desde las instituciones. Eso tiene otro nombre y lo normal es que como fenómeno contra natura esté condenado a transitar por el esperpento político y social. Una revolución con espoleta burguesa no es sino un oxímoron en toda regla.

En paralelo a las contestaciones sociales dispersas por distintos puntos del globo, movimientos de corte telúrico como el feminismo y el ecologismo han avanzado también con botas de siete leguas, pasando por encima del inmovilismo de los representantes públicos y las políticas trasnochadas (e intereses macroeconómicos, claro) que han imperado en el planeta hasta ahora.

Empoderamiento feminista

Pequeño alto en el camino para profundizar un poco más en estos dos últimos apartados. Primero, para destacar los nuevos avances del empoderamiento feminista. Esta vez el denominador común ha sido la viralización de una canción, Un violador en tu camino (de ahí la tentación de titular El año del violador), que ha tornado en himno. Nació de la mano de un grupo musical chileno llamado Lastesis, en un intento de clamar contra el machismo en América Latina, y hoy es un grito que se oye en todas partes. La revolución femenina sigue imparable hacia la igualdad. Le queda mucho. Pero no da ni un paso atrás.

También la revolución ecologista sigue adelante. Topa con escollos descomunales, pero termina sorteándolos y ganando terreno. Metro a metro. En este caso la convulsión popular trasciende de lo social a lo económico, donde grandes compañías, lobis, fondos de inversión o gobiernos, poderosos gobiernos en la mayoría de las ocasiones, miran más por el bolsillo (por su bolsillo) que por el futuro de la humanidad. De ahí el fracaso matizado, la decepción edulcorada, de la Cumbre del Clima celebrada en Madrid (los disturbios en Chile aconsejaron el cambio de la sede prevista para este año poco antes de su inicio).

Es en asuntos como este donde debemos disparar todas las alarmas. Se trata de otra prueba del nueve no superada de esta civilización. La misma que no supo (ni sabe) cómo solucionar hace no demasiado tiempo el drama de los refugiados que llegaban en masa especialmente a Europa (algo de lo que ya no se habla, pero que sigue ahí) o que aún deja a la deriva barcos saturados de gente hambrienta y enferma mientras se discute no se sabe bien qué normativas internacionales y leyes del mar.

Tanta decepción no justifica ningún brote de violencia, pero aclara las razones por las que los pueblos han decidido gritar ¡basta!. De ahí que una de las palabras del año sea la que preside estas páginas: Rebeldía. Además, hemos elegido otras cien para que sirvan de hilo conductor del somero repaso del 2019 que se hace a continuación en los panoramas nacional e internacional.

A

ABRAZO EXPRÉS. Venían de estar de acuerdo en los Presupuestos luego no natos, pero tras el paso por las urnas de abril no se entendieron. Después de la cita de noviembre, sin embargo, tardaron menos de 48 horas en darse un inopinado y aparentemente fraternal abrazo. Si fue sincero o no es algo sobre lo que todavía se discute, aunque, de una manera u otra, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias protagonizaron una de las fotos del año.

ADIÓS. Fernando Torres, David Villa y Xavi Hernández, protagonistas de la edad de oro del fútbol español, han colgado las botas este 2019. Otros deportistas españoles de renombre, como Javier Fernández (patinaje sobre hielo), Jorge Lorenzo (motociclismo), José Manuel Calderón (baloncesto) o David Ferrer (tenis) también cerraron sus carreras profesionales. En el plano internacional, destaca el adiós de la mejor esquiadora de todos los tiempos, la estadounidense Lindsey Vonn, quien se despidió estando en posesión del mayor números de victorias en la historia de la Copa del Mundo (82). Fue galardonada con el premio Princesa de Asturias de los Deportes.

ALONSO, ALICIA. La danza cubana perdió a su embajadora a los 98 años.

APERTURA. China empezará el 2020 abriendo las puertas de su economía. A partir de mañana mismo la potencia rebajará los aranceles a las importaciones de 859 clases de productos cuyo valor agregado superó los 350.000 millones de dólares (315.747 millones de euros) en 2018. Según anunció el Ministerio de Finanzas chino hace unos días, la lista abarcará desde la carne de cerdo congelada a semiconductores y compuestos para medicamentos contra la diabetes o el cáncer. La nueva lista de productos básicos sujetos a la reducción de aranceles responde a la necesidad de «optimizar la estructura comercial y promover un desarrollo económico de alta calidad».

ARANCELES. El 18 de octubre entró en vigor el nuevo sistema de aranceles de Estados Unidos sobre productos agroalimentarios europeos. España se ha visto especialmente afectada en los sectores del aceite de oliva, lácteos, vino y aceitunas. Sin embargo, el jamón, con un negocio de 16 millones de euros al año en territorio estadounidense, se quedó fuera de la lista de las nuevas tasas.

ARZALLUZ, XABIER. El El expresidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV) murió en febrero en Bilbao a los 86 años. Fue una de las figuras más relevantes tanto de su partido como de la transición y la democracia española, se afilió al PNV en 1968 y fue elegido diputado nacional por Guipúzcoa en la legislatura constituyente de 1977, cargo en el que fue reelegido en las elecciones de 1979. Presidió la formación nacionalista durante 22 años divididos en dos periodos distintos: el primero de 1980 a 1984 y el segundo, ya de forma ininterrumpida, desde 1986 al 2004. Casado y con tres hijos, llevaba 15 años retirado de la política.

B

BALAGUER, ASUNCIÓN. Actriz por encima de esposa y viuda de Paco Rabal. Falleció en noviembre a los 94 años.

BERNAL, EGAN. El ciclista colombiano pasó a la historia al ser el primer latinoamericano en ganar el Tour de Francia y ser además el campeón más joven (22 años) de la ronda francesa en 110 años de competición.

BILES, SIMONE. La estadounidense se convirtió en el Mundial de Stuttgart (cinco oros) en la gimnasta más laureada de la historia. Con 25 medallas, tiene más metales en Mundiales de Gimnasia Artística que años. Además, fue campeona olímpica en Río en el 2016.

BOYCE, CAMERON. Un ataque epiléptico fue la causa del fallecimiento de esta estrella de Disney Channel. Tenía solo 20 años.

BRUSELAS. En la capital belga fue Boris Johnson corresponsal del Daily Telegraph en su etapa como periodista. Hay quien dice que sin mentir por completo, sus crónicas no terminaban de estar cerca de la verdad. Han pasado los años y, tras arrollar en las elecciones británicas, ahora tiene en su mano culminar definitivamente el brexit.

C

CAMPOS, PURITA. Cuando en los años 50 entró en Bruguera era una jovencita entre hombres. Le decían: «¡Qué bien lo haces para ser mujer!». Ella lo odiaba pero no se atrevía a decirles nada. «El machismo siempre me ha molestado», contaba. La creadora de la serie Esther y su mundo murió en noviembre a los 82 años.

CARBONELL, ONA. La barcelonesa ha anunciado en el 2019 su retirada temporal de la competición después de convertirse en la mujer con más medallas en la historia de los Mundiales de natación. Ha ganado en su carrera nada menos que 23. Solo Michael Phelps (33) y Ryan Lochte (27) superan a la española.

CARMENA, MANUELA. La irresistible tendencia de la derecha a unir fuerzas aunque sea con disimulo, a regañadientes o a grito limpio terminó por desalojar a Manuela Carmena de la alcaldía de Madrid. Ha intentado seguir en el candelero con Más Madrid y el nuevo proyecto de Íñigo Errejón, que tiene mucho que decir todavía pero también mucho que recorrer.

CASAS & CASAS. Mario y Óscar Casas también asumían el papel de hermanos en el thriller erótico Instinto. El primero, como empresario de éxito que huye de sus problemas practicando sexo en un club privado, y el segundo, en la piel de un chico con TEA (Trastorno del Espectro Autista).

CATORCE. Rafa Nadal y Mery Perelló se han casado este 2019 después de 14 años de relación. Sin duda, una de las bodas más sonadas del año.

‘CHERNOBYL’ (HBO). La sorpresa del año en formato miniserie. Éxito rotundo de crítica y del boca a boca para una historia real demoledora.

CHIRAC, JACQUES. El expresidente de la República francesa entre 1995 y 2007 falleció en septiembre a los 86 años.

CONCENTRACIÓN EDITORIAL. Penguin Random House ha comprado este 2019 Ediciones Salamandra, cuyo catálogo incluía autoras como J.K. Rowling, Margaret Atwood o Zadie Smith. Con esta adquisición, Penguin Random House aumenta su cuota en el mercado en lengua española tanto en España como en América Latina tanto en el segmento del libro adulto como del libro infantil y juvenil. En el 2014, Penguin Random House adquirió Santillana Ediciones, y en el 2017, Ediciones B.

COP25. La vigésimo quinta Cumbre del Clima, celebrada en diciembre en Madrid, fue la más larga de la historia, pero también una de las más decepcionantes. Las oenegés y la comunidad científica no quedaron contentos con las conclusiones de la reunión, lo que refleja el agrandamiento de la distancia entre una opinión pública progresivamente alarmada y demasiados políticos incapaces de comprometerse sin reservas en la lucha contra la degradación del medioambiente.

COX, COURTENEY. La actriz que daba vida a Monica Geller en la serie Friends accedió por fin al universo Instagram. Estrenó su cuenta con la imagen del reencuentro con otra protagonista de la inolvidable ficción televisiva de los años 90, Lisa Kudrow (Phoebe Buffay). Ambas coincidieron en el programa de Ellen DeGeneres, donde se imitaba el famoso Central Perk, el café donde siempre se reunía la pandilla de la serie.

CUARÓN, ALFONSO. El cineasta mexicano ganó el Oscar al mejor director, pero su película, Roma, no pudo hacerse con el premio gordo. El Oscar a la mejor película fue para Green book.

CUATRO. El cantante Ricky Martin volvió a ser papá por el método de vientre de alquiler. El puertorriqueño tiene ya cuatro pequeños en casa: Mateo, Valentino, Lucía y Renn.

D

DAVIS, COPA. En el 2019 se ha estrenado con Madrid como escenario un nuevo formato de Copa Davis. Se trata de un formato ideado por el futbolista del Barcelona Gerard Piqué. Tras un torneo al que no le faltaron críticas por extenderse cada día hasta bien entrada la madrugada, España venció en la final a Canadá y sumó su sexto título en esta competición de la mano de, cómo no, Rafa Nadal.

DAY, DORIS. 97 años tenía en el momento de su muerte la que fue conocida como la sonrisa de América. Junto a Rock Hudson formó la pareja que definió el ideal marital americano durante los años 50.

«DIVORCIÉMONOS». Lo que no consiguió el final de Juego de Tronos lo hizo el de Cuéntame tras 20 temporadas en TVE-1: dejar conmocionada a media España con el inopinado divorcio de los Alcántara. Desde este mismo jueves, más novedades en una nueva entrega de la serie más longeva de la tele española.

‘DOLOR Y GLORIA’. La película de Pedro Almodóvar Dolor y gloria ha sido preseleccionada por la Academia de las Artes y las Ciencias de Hollywood para competir por el Oscar a mejor película internacional, entrando en la llamada shortlist (lista corta). Los nominados se conocerán con el resto de nominaciones este enero, después de los Globos de Oro, y los ganadores se anunciarán durante la 92ª edición de los premios Oscar, que se entregarán el 9 de febrero de 2020.

DOSCIENTOS AÑOS. El Museo del Prado ha celebrado por todo lo alto su segundo centenario. La pinacoteca por excelencia ha sabido multiplicar su imagen y recordar al mundo entero por qué es uno de los referentes de la cultura planetaria.

DROGON. Es el nombre del dragón de Daenerys que funde el Trono de Hierro (HBO/Movistar+) en el episodio final de la ya legendaria serie Juego de Tronos. La serie tiene un sitio de honor en la historia de la televisión, pero la última temporada, incluyendo el último capítulo, dejó a frío a más de uno de sus incondicionales.

E

EILISH, BILLIE. La cantante y compositora norteamericana saltó a la fama con solo 14 años a raíz del sencillo Ocean Eyes. Este 2019 ha llegado a la mayoría de dad ratificada como diva del pop e icono de la generación z.

‘EL PINTOR DE ALMAS’. Este es el título de la novela que el escritor superventas Ildefonso Falcones ha publicado en el 2019.

‘EUPHORIA’. La mejor serie juvenil del curso, por diferente. Jóvenes que más que atractivos aparecen a la deriva en un mundo en el que prima el dolor a la alegría por ser joven. Y con dos protagonistas insuperables: Zendaya y Hunter Schafer.

EXPULSIÓN. Rusia ha sido expulsada de los Juegos Olímpicos y de todos los campeonatos mundiales durante los próximos cuatro años después de que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) haya dictaminado castigarla por manipular datos de laboratorio y ocultar supuestos positivos de sus atletas.

F

FERNÁNDEZ OCHOA, BLANCA. La esquiadora española fue hallada muerta en el Pico de la Peñota (Madrid) tras varios días desaparecida y de mucho suspense en torno a las circunstancias de su paradero. Tenía 56 años. Fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno de Albertville (1992).

FINNEY, ALBERT. La inolvidablepareja artística de Audrey Hepburn en Dos en la carretera murió en febrero a los 82 años.

‘FLEABAG’. Esta agridulce comedia de la BBC ha consagrado a su protagonista y creadora, Phoebe Waller-Bridge, como el talento del momento. Ella ganó el Emmy a la mejor actriz, y la serie se llevó además el de mejor dirección, mejor comedia y mejor guion.

FOTO DE COLÓN. Febrero. La conocida plaza madrileña de Colón fue el escenario donde se tomó la fotografía de la llamada triderecha española. Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Casado (Partido Popular) y Santiago Abascal (Vox) posaron juntos en una gran concentración para exigir a Pedro Sánchez que dejara la presidencia del Gobierno y convocara elecciones.

FUERTEVENTURA. La isla canaria ha acogido el rodaje de Los Eternos, nueva peli de superhéroes de Marvel que tiene a Angelina Jolie entre sus protagonistas.

FOTO DE LA TRAGEDIA. Valeria tenía 23 meses. Murió junto a su padre en el río Bravo, a la altura de Matamoros (México) intentando llegar a Estados Unidos. Era migrantes salvadoreños en busca de una vida mejor.

G

GANZ, BRUNO. A los 88 dijo adiós el primer actor en lengua alemana que interpretó a Adolf Hitler. Fue en la película El Hundimiento (Der Untergang).

GILBERTO, JOAO. Uno de los fundadores de la bossa nova. Falleció en julio a los 88 años de edad.

H

HUAWEI. Donald Trump se levantó una mañana de mayo dispuesto a declarar la guerra comercial a China y eligió la firma Huawei como símbolo de su desafío. El presidente de Esatdos Unidos vetó a la compañía y prohibió la adquisición o el uso de su tecnología en territorio estadounidense. Poco después, en junio, y tras una tremenda polvareda internacional, levantó el veto. Tras meses de tiras y aflojas entre ambas potencias mundiales, el inquilino de la Casa Blanca ha anunciado este diciembre que es cuestión de días que firme la fase 1 de un nuevo tratado comercial con China.

HUFFMAN, FELICITY. La actriz, conocida por su papel en Mujeres desesperadas, ingresó durante 14 días en una prisión cerca de San Francisco (EEUU) por participar en una red de sobornos millonarios para facilitar el ingreso de su hija en la universidad.

I

IBAR, PABLO. Ha pasado por cuatro juicios desde que en 1994 fue acusado de un triple asesinato en el estado de Florida (EEUU) hasta que ha vuelto a ser condenado este 2019. De padre vasco y madre cubana, este hispanoestadounidense de 46 años ha pasado media vida en la cárcel, incluidos los 16 años que permaneció en el corredor de la muerte. El 19 de enero de este año el jurado le consideró culpable del triple asesinato, en el cuarto juicio por estos hechos. El 22 de mayo, el jurado le impuso la cadena perpetua, en vez de la pena capital a la que se le condenó en el año 2000.

ICTUS. Dos grandes del cine de siempre como son Catherine Deneuve y Alain Delon se ha visto afectados este 2019 por una misma dolencia. Los dos se recuperan de sendos accidentes vasculares en el cerebro.

‘IMPEACHMENT’. El presidente de EEUU, Donald Trump, está pendiente de ser sometido a un juicio político por pedir a Ucrania que investigara a John Biden, vicepresidente en la etapa de Barack Obama en la Casa Blanca. El proceso, eso sí, está encallado, ya que la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes ha congelado el envío de los cargos al Senado, el requisito indispensable para que el juicio pueda celebrarse. El partido de Nancy Pelosi sostiene que no moverá ficha hasta que los republicanos, que controlan el Senado, les garanticen un juicio «justo» e «imparcial».

INVESTIDURA. Siempre se le puede pedir a los Reyes Magos. No se descarta nada.

J

JULEN. Así se llamaba el niño de dos años que cayó accidentalmente en un pozo de una finca de Totalán (Málaga) el 13 de enero. Fue hallado muerto la madrugada del 26 de enero atrapado a 70 metros de profundidad. El espectacular y estéril operativo de rescate dio la vuelta al mundo. Meses después, la autopsia determinó que había muerto el mismo día de la caída.

JUSTICIA LENTA. Desde agosto descansan en el cementerio de Astorga las cenizas de Leopoldo María Panero después de un largo litigio. Comenzó esa historia, la de su muerte, el 5 de marzo del 2014, cuando el poeta que fumaba demasiado falleció en el Hospital Rey Juan Carlos I de Las Palmas, en el área de salud mental, donde había pasado 19 años. El cadáver fue incinerado, pero cuando el grupo de familiares encabezado por su prima, María del Rosario Alonso Panero –Charo–, quisieron reclamar las cenizas, se encontraron con que no podían llevárselas. «Teníamos que atestiguar que éramos familia a través del juzgado –recuerda–, y hasta que no hubiera un fallo el hospital lo custodiaría todo». Un lustro se tardó en cerrar el caso.

‘JOKER’. Es probable que nunca un Oscar haya estado más telegrafiado. Joaquin Phoenix (Puerto Rico, 1974) ya puede ir haciendo hueco en la estantería del salón de casa.

K

KIM JONG-UN. El líder de Corea del Norte ha mantenido su desafío planetario con habituales pruebas de misiles balísticos. Mientras, ha sostenido contactos con Donald Trump, incluso en persona, en lo que se supone que son pasos hacia la calma y un pacto nuclear histórico. Sin embargo, ambas partes dan una de cal y otra de arena. Estas Navidades, Kim Jong-un ha anunciado que envaría un «regalito» a Trump. Este ha respondido que no descarta que se trate de un «bonito jarrón».

KLOPP, JURGEN. El técnico de moda del fútbol. El alemán Llevó al Liverpool al trono europeo al ganar la Liga de Campeones y también al planetario, tras adjudicarse el llamado Mundial de Clubs. Por el camino, la inolvidable gesta de remontarle al Barcelona un 3-0 encajado en el partido de ida de las semifinales de la Copa de Europa. El 4-0 de la vuelta figura ya entre los resultados más sobresalientes de la historia del balompié.

L

LAGARDE CHRISTINE. Nueva era en el Banco Central Europeo (BCE). Christine Lagarde, anterior directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), inició en noviembre su mandato de ocho años al frente del organismo desde el que se rige la política monetaria de la zona del euro. El nombramiento efectivo de Lagarde se produjo en el Consejo Europeo del pasado 18 de octubre.

LAUDA, NIKI. Mito del automovilismo de todos los tiempos. Fue tres veces campeón del mundo de Fórmula 1. En agosto de 1976, el antiguo trazado de Nurburgring, en Alemania, fue testigo de cómo era devorado por las llamas dentro de su Ferrari. Salvó la vida, pero quedó desfigurado para siempre.

‘LECTURA FÁCIL’. Al Premio Herralde del 2018, Cristina Morales (Granada, 1985) ha sumado en el año 2019 el Premio Nacional de Narrativa, que concede el Ministerio de Cultura. El anuncio telefónico del nuevo galardón pilló a la escritora en la ciudad de La Habana, donde Cristina Morales participaba en un programa para la promoción de los autores emergentes por diversos centros culturales de España y Latinoamérica.

LISTEROSIS. Una palabra prácticamente desconocida hasta el pasado verano, cuando una alerta sanitaria hizo saltar todas las alarmas. El mayor brote de listeriosis en España hasta la fecha se inició en la comunidad andaluza en el mes de agosto, asociado al consumo de carne mechada de la marca La Mechá, y se dio por finalizado dos meses después. Durante ese periodo se notificaron más de 200 casos de la enfermedad, tres defunciones, dos abortos y tres casos de muerte fecal.

LAGERFELD, KARL. Conocido con el sobrenombre de Kaiser de la moda. Modisto superstar, dibujante, fotógrafo, editor, icono pop… El director artístico de Chanel, Fendi y de su propia marca, Karl Lagerfeld, fallecido en febrero a los 85 años.

M

‘MACHO CAMACHO’ . Así es conocido en Bolivia el empresario ultraconservador Luis Fernando Camacho, a la postre rival de Evo Morales en las urnas. Aparentemente, este último ganó las elecciones, pero la sospecha del fraude electoral le llevó a dimitir y a pedir asilo en México después de que perdiera el apoyo del Ejército y de la calle.

MANADA, LA. El Tribunal Supremo enmendó la plana a la Audiencia de Navarra, así como al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad, al endurecer las penas de los miembros de La manada y condenarlos a 15 años por agresión sexual. En 2018, la Audiencia de Navarra los había condenado a nueve años por abuso sexual, descartando la agresión, una sentencia que fue confirmada posteriormente por el tribunal superior de justicia navarro y provocó la indignación popular.

MANOS EN EL FUEGO. Buena parte del PSOE ha terminado el año chamuscado, empezando por la expresidenta andaluza Susana Díaz. Cuando estalló el escándalo de los ERE no faltaba quien pusiera las manos en el fuego por los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Años después, ambos han resultado condenados. Para el primero, nueve años de inhabilitación especial por prevaricación. Para el segundo, 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación por malversación y prevaricación.

MÁRQUEZ & MÁRQUEZ. Los hermanos Márquez, Marc y Àlex, han reinado en las categorías MotoGP y Moto2 del Mundial de Motocilismo. En el 2016, ambos lograron también el centro mundial en sus respectivas categorías, MotoGP y Moto3.

MING PEI, IEOH. 102 años tenía el arquitecto de la Pirámide del Louvre cuando falleció en mayo.

MINGORRUBIO. Apenas 50 kilómetros separan el Valle de los Caídos del cementerio de Mingorrubio, en El Pardo. Distancia que la momia de Franco recorrió en helicóptero después de ser exhumada por fin tras un proceso burocrático muy farragoso y cansino y demasiado ruido político. Los restos del dictador descansan (se supone que ya para siempre) junto a otros personajes conocidos, alguno de ellos figuras cercanas al régimen franquista, como los expresidentes de Gobierno Carlos Arias Navarro y Luis Carrero Blanco, y el mismo primo de Franco: Francisco Franco Salgado-Araujo. También dictadores latinoamericanos, un hermano de José María Escrivá de Balaguer, otro hermano de Miguel Delibes, o un antepasado directo de Cristóbal Colón (Diego Prado y Colón de Carvajal).

MUNDIAL FEMENINO. Estados Unidos se proclamó campeona del Mundial femenino de fútbol de Francia 2019 al imponerse en la final a Holanda (2-0) con tantos de Megan Rapinoe de penalti y Rose Lavelle. La selección de Jill Ellis sumó así su cuarto Mundial, segundo consecutivo, tras dejar atrás a rivales potentes como Suecia, España, Francia, Inglaterra y la propia Holanda.

MUNDIAL MASCULINO. Una nueva era de oro se ha iniciado para el básquet español este 2019. Una era de grandeza cuando menos podía esperarse. En medio del proceso de renovación emprendido con la lesión de Pau Gasol y la retirada de todos los júniors de oro, la selección ha vuelto a la cima y lo ha hecho con todo merecimiento. El título de campeón del mundo le pertenece después de una exhibición frente a Argentina en la final del Mundial (75-95). Un monólogo de principio a fin. Igual que sucedió hace 13 años en la la final mundialista de Saitama (Japón), el primer gran título del baloncesto español. España se unió a un exclusivo grupo (EEUU, Brasil, URSS y Yugoslavia) con dos títulos de campeón mundial en su palmarés.

MUÑECA RUSA’. Una idea de Netflix imposible en apariencia, un día de la marmota eterno que, sin embargo, atrapa gracias a su protagonista y creadora, Natasha Lyonne, y a un humor de múltiples capas que la convierten en la comedia más sorprendente del año.

N

NOBEL POLÉMICO. Junto a los otros 13 laureados, Peter Handke recibía en diciembre un Nobel de Literatura 2019 marcado por la polémica. Todos los ojos estaban puestos en él, tanto dentro de la Sala de Conciertos donde tenía lugar la entrega, como en la calle, donde le había esperado una pancarta y donde cientos de personas, entre ellas supervivientes de la guerra de Bosnia, protestaban contra el escritor austriaco por su apoyo al expresidente Slobodan Milosevic, su posición proserbia durante el conflicto de los Balcanes y por minimizar masacres como la de Srebrenica (1995).

NOTRE DAME. La catedral más famosa de Francia fue pasto de las llamas el 15 de abril debido a un descuido en las labores de restauración. Quedó destruida por completo. El impacto del suceso provocó una campaña mundial de donativos para sufragar su reconstrucción.





NOVIAZGO SORPRESA. En un mundo en el que las noticias van y vienen a la velocidad de la red, una novedad logró (casi) lo imposible: copar la prensa rosa durante días. Keanu Reeves, poco dado a airear su vida privada ante las cámaras y con 55 años recién cumplidos, paseó por una alfombra roja por primera vez a una pareja. ¿Quién es ella? Se trata de Alexandra Grant, artista de 47 años que, a pesar de ser anónima para el gran público, es una figura conocida y reconocida en el mundo de la artes plásticas.

O

¡OOOOOOORDEN! . Del galimatías en que se ha convertido el brexit, fenómeno socio-político-económico-cultural sin precedentes del que ya es imposible entender ni aventurar nada, en ocasiones ya solo apetece quedarse con el lado anecdótico. Y en este apartado ha sobresalido John Bercow, speaker (presidente) del Parlamento británico y su especial manera de llamar a la calma en el interior de la Cámara. Su cometido principal era el de poner orden en las sesiones parlamentarias y sus gritos y comentarios hacia los otros miembros de los plenos le valieron la fama en otros países.

OPERACIÓN DE ALTURA. Vuelco en el transporte aéreo español. El grupo IAG, que integra Iberia y British Airways, entre otras aerolíneas, comprará Air Europa por 1.000 millones de euros, según hizo saber en noviembre la compañía compradora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación supondrá la integración de las dos principales aerolíneas españolas, es decir, Iberia-Vueling y Air Europa. Está previsto que la unión se cierre en la segunda mitad del año que entra. En principio, La marca Air Europa será conservada inicialmente y la sociedad seguirá siendo un centro de ingresos autónomo dentro de Iberia, dirigida por su consejero delegado, Luis Gallego.

P

PALABRAS DEL AÑO. Feminizar, euroescéptico, Constitución, autodeterminación y clima son algunas de las palabras elegidas por la Real Academia Española para definir el año 2019 y «explicar muchos de los acontecimientos y tendencias» de este periodo. Las palabras elegidas van acompañadas de su definición y una sucinta explicación de cuáles son los acontecimientos que han justificado su elección. Mientras, los emoticonos y emojis se han alzado con la distinción de palabra del año que otorga Fundéu BBVA desde hace siete años. Tras elegir escrache en el 2013, selfi en el 2014, refugiado en el 2015, populismo en el 2016, aporofobia en el 2017 y microplástico en el 2018, el equipo de la fundación ha optado en esta ocasión por destacar el papel de estos pequeños símbolos en la comunicación.

‘PARÁSITOS’. Palma de Oro en el Festival de San Sebastián, la película del surcoreano Bong Joon-ho (Daegu, 1969) ha sido una de las sensaciones cinematográficas del año.

PÉREZ RUBALCABA, ALFREDO. El que fuera ministro de sendos gobiernos socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero falleció el 10 de mayo en el Hospital Universitario Puerta de Hierro, en Majadahonda, tras no superar un infarto cerebral. Tenía 67 años. Su fallecimiento supuso un gran impacto y cientos de personas acudieron a la capilla ardiente instalada en el Congreso de los Diputados.

PIÑEIRA, EN LA PICOTA. El encarecimiento del billete del transporte ha sido la gota que ha colmado el vaso en Chile en el 2019. El presidente del país, Sebastián Piñeira, ha sido el principal objetivo de las protestas sociales que llevaron a miles de personas a la calle.

PLANETA. El extremeño afincado en Cataluña Javier Cercas y el aragonés Manuel Vilas han sido en el 2019 el ganador y el finalista del afamado premio Planeta. El primero, con Terra Alta, y el segundo, con Alegría. En su gira de promoción, ambos visitaron incluso la sede de la Real Academia Española, siendo la primera vez que la RAE abría sus puertas al galardón literario más popular y comercial en español.

POULIDOR, RAYMOND. Las leyendas no siempre cuentan verdades. Y en el caso de Raymond Poulidor, fallecido en noviembre a los 83 años, solo han dicho mentiras, pues tal vez sea el deportista al que se le colgó el sambenito de eterno segundón, con el que además se denominó a cualquiera que no lograba triunfar, cuando en realidad fue un enorme campeón, uno de los grandísimos corredores del pasado siglo. Nunca ganó el Tour porque tuvo la desgracia de coincidir en su juventud con Jacques Anquetil y en su madurez con Eddy Merckx, pero difícilmente en Francia ha habido un corredor, al que llamaban cariñosamente Pou-Pou, que despertase tanto y tanto fervor. Fue tres veces segundo en la ronda francesa (1964, 1965 y 1974) y otras cinco tercero (1962, 1966, 1969, 1972 y 1976).

‘PROCÉS’. Palabra cosida al día a día político de este país que lo mismo rima con pereza, hastío y pesadez, que con matraca y laberinto. También se le pueden asociar conceptos como diálogo de sordos, callejón sin salida, historia interminable o sin solución. Los años pasan y nadie acierta a dar con el camino a seguir. Este 2019 ha estado especialmente marcado por el juicio a los responsables de la consulta ilegal del 1-0 y sus consiguiente sentencias. Hubo de todo para todos, a excepción de Carles Puigdemont. Que sigue huido. Dichas sentencias del Tribunal Supremo supusieron la espoleta de numerosos y sonrojantes incidentes callejeros en Barcelona y otros puntos de la comunidad catalana. Heridos, hogueras, detenidos, radicales que parecían acudir a una guerra... Imágenes que se sucedieron noche tras noche durante un par de semanas y que dieron la vuelta al mundo.

PROSOPAGNOSIA. Brad Pitt ha brillado este año en dos películas: Érase una vez y Ad Astra. Ambas han triunfado en la taquilla y son serias candidatas a pelear por los Óscar de febrero próximo. Eso sí, el actor, de 56 años, ha estado bajo los focos también porque se ha sabido que sufre una extraña enfermedad. Se trata de la prosopagnosia o «ceguera de rostros». Un trastorno cognitivo irreversible que impide reconocer los rostros de las personas, incluso el propio al frente de un espejo, y solo distingue características o partes de ellos.

PUNSET, EDUARDO. Político y divulgador de la ciencia, murió en mayo a los 82 años. Se hizo especialmente famoso gracias al programa de televisión Redes.

Q

QUEZADA, ANA JULIA. La Audiencia de Almería condenó en septiembre a Ana Julia Quezada a la pena de prisión permanente revisable por el asesinato, en el 2018, del pequeño Gabriel Cruz, cargo que declaró probado el jurado popular del caso. La sentencia consideraba a Quezada autora de un delito de asesinato con la circunstancia agravante de parentesco y la convertía en la primera mujer condenada a prisión permanente revisable en España. Días después, se conoció un segundo caso, ya que la Audiencia de Vizcaya condenó la semana pasada a prisión permanente revisable a la mujer que mató a su hija de 9 años al intoxicarla con fármacos y asfixiarla en la vivienda familiar del barrio de Atxuri, en Bilbao. Un jurado popular declaró el pasado 19 de diciembre a la acusada culpable de asesinato con alevosía con las agravantes que supone el parentesco y que la víctima fuera menor de 16 años. Los hechos ocurrieron el 16 de enero del 2019 cuando la hermana de la víctima, de 20 años, llegó a la casa y encontró inconscientes y abrazadas a su madre y a la niña. Tras alertar a Emergencias, los sanitarios pudieron reanimar a la mujer pero la menor falleció.

R

RÉCORD DE TAQUILLA. La película Vengadores: Endgame superó a Avatar (2009) y se convirtió en la cinta más taquillera de la historia del cine (sin tener en cuenta la inflación), según anunció Marvel Studios en la Comic-Con, celebrada en San Diego. Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Brie Larson, Chris Evans, Chadwick Boseman, Chris Pratt y Zoe Saldaña son algunas de las estrellas de Hollywood que aparecen en el reparto. Avatar, diri-gida por James Cameron, recaudó 2.481 millones de euros hace diez años, cifra superada por Endgame auque no haya trascendido oficialmente por cuánto.

REINAS LATINAS. Jennifer Lopez y Shakira cantarán en el codiciado descanso de la Super Bowl, la final de la liga profesional de fútbol americano de Estados Unidos, que se disputará en el estadio Hard Rock de Miami el 2 de febrero del 2020. «Dos reinas por primera vez juntas en el escenario más grande del mundo. Bienvenidas Jennifer López y Shakira al medio tiempo», dijo por su parte en Twitter la firma Pepsi, el principal patrocinador de la liga de fútbol americano (NFL).

RIVERA, ALBERT. Abogado. Expolítico. Exlíder de Ciudadanos, partido que ahora tiene 10 escaños en el Congreso de los Diputados tras el varapalo de las elecciones del 10 de noviembre. Pareja sentimental de la cantante Malú, junto con la que espera un hijo.

RIVERA, LUCÍA. La novia del campeonísimo Marc Márquez es hija de la modelo y actriz Blanca Romero. Su padre adoptivo es el torero Cayetano Rivera Ordóñez. Su padre biológico se marchó con rumbo desconocido cuando ella todavía era una bebé.

ROMA. Como la capital italiana se llama la primera hija de Laura Escanes y Risto Mejide. El anuncio del nacimiento se hizo con la fecha, la hora y el peso: «Roma; 2/10/2019; 23:52; 3,555 Kg».



ROSALÍA. Uno de los personajes del año dentro y fuera de España. En agosto se convirtió en la primera española en ganar un MTV Music Award. En los Grammy Latinos tuvo seis nominaciones y ganó cuatro. Pero su explosión no solo se queda en los premios. Su figura ha brillado este año de forma planetaria. Poso fenómenos han irrumpido de forma universal tan rápido como el que la española ha protagonziado durante 2019.

S

SALAS, MARGARITA. La bioquímica asturiana, uno de los grandes referentes de la ciencia española, falleció en noviembre a los 80 años. Discípula del premio Nobel Severo Ochoa, destacó como una de las profesionales que introdujeron la investigación en genética molecular en España en el año 1967.

SÁNCHEZ, FERLOSIO, RAFAEL. Prosista deslumbrante, lúcido y amargo, el autor de El Jarama y premio Cervantes en el 2004, fallecido a los 91 años en Madrid.

SARDINAS. Movimiento espontáneo sin banderas políticas pero cercano a la izquierda que planta cara a la ultraderecha en las calles de Italia. Surgieron en un mitin de Matteo Salvini en la campaña para las elecciones autonómicas de enero en Emilia-Romagna. 16.000 personas, la mayoría jóvenes, se apretujaron en la plaza mayor. «Una sardina sola es un bocado para un tiburón, pero un banco de sardinas que nadan en forma de tiburón son invencibles», dijeron. Un elector de cada cuatro, tanto de izquierdas como de derechas, les mira con simpatía.

‘SATISFYER’. El succionador de clítoris ha aterrizado en el mercado de los juguetes sexuales y se ha convertido en el producto estrella del año, rompiendo el tabú de la masturbación femenina. Animadas por famosas e influencers –cómplices indiscutibles del éxito del producto–, muchas mujeres se han atrevido a compartir lo que hasta ahora ocultaban y a gritar bien alto que a ellas también les gusta disfrutar de su sexualidad.

SESTO, CAMILO. 170 millones de discos vendidos. Poco más que añadir. Murió el 8 de septiembre víctima de un infarto. Tenía 72 años.

SUPERVIVIENTE. El 7 de julio, Isabel Pantoja se vio obligada a abandonar el programa Supervivientes por la «descompensación de algunos valores» reflejados en una analítica que le realizaron al sentirse indispuesta. La tonadillera pudo cobrar por su participación en el programa de Tele 5, según las fuentes que se consulten, entre 800.000 euros y dos millones de euros.

T

THE BEST. Pese al fracaso cosechado por el Barça en la Copa de Europa, Leo Messi ha sumado en el 2019 el premio The Best de la FIFA y su sexto Balón de Oro, alargando así su leyenda y, de paso, también el debate sobre si ya puede ser considerado el mejor futbolista de todos los tiempos o aún hay que esperar para certificarlo. El azulgrana tiene ya un Balón de Oro más que Cristiano Ronaldo, su gran rival en la última década. El delantero portugués, ahora en la Juventus de Turín, ni se presentó a la gala.

THUNBERG, GRETA. La joven activista sueca es sin duda una de las personas más influyentes del año. Su encendido discurso contra el cambio climático ha calado hondo en la población, especialmente entre los más jóvenes, convirtiendo la preocupación por el estado del planeta en un asunto urgente que requiere una solución inmediata. Pese a que Thunberg se enfrenta a duras críticas por parte del sector negacionista, es indiscutible que se ha convertido en un símbolo del movimiento contra el cambio climático.

U

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA. Todas las revoluciones tienen sus símbolos. La revuelta social que se vive en Hong Kong no podía ser menos. El campus de la Universidad Politécnica ya tiene su sitio en la historia.

V

VIRAL. David Broncano suele realizar dos preguntas muy incómodas a sus invitados en La Resistencia (Movistar+): cuánto dinero tienen y cuál es su actividad sexual. La mayoría de las ocasiones, con independencia del protagonista, las diferentes respuestas vuelan por la red durante horas.

VON DER LEYEN, URSULA. El desembarco de la política alemana Ursula Von der Leyen en Bruselas se produjo por sorpresa. Aun así, fue la elegida por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea para pilotar la nave de la nueva Comisión Europea. Lo primero que hizo fue trasladarse a una pequeña vivienda de unos 25 metros cuadrados junto a su despacho, en el edificio Berlaymont.

X

XIMÉNEZ, MILA. En el fondo fue la ganadora moral de la séptima edición de Gran Hermano Vip. La triunfadora oficial oficial fue Adara Molinero (consiguió el respaldo del 56,3% de la audiencia), pero la ex de Manolo Santana (tercera finalista) terminó por acaparar todos los focos después de más de 100 días de convivencia de haber estado a punto de abandonar la casa más famosa de la televisión. Segunda finalista fue Alba Carrillo.

Y

‘YEARS AND YEARS’ (HBO). La serie creada por Russell T . Davies para la BBC es una mezcla de géneros que puede llegar a desconcertar tanto como si mezclamos una serie familiar con Black mirror. Pero no es más de lo mismo y tiene momentos de auténtica genialidad, además de contar con Emma Thompson.